سید وحید غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی ناشنوایان کشور در بخش مردان در اراک برگزار شد و تیم کاراته ناشنوایان قم موفق شد در این مسابقات صاحب ۴ مدال رنگارنگ شود.



وی افزود: در این مسابقات که دوشنبه شب در سالن دانشگاه امیر کبیر اراک به پایان رسید و ۵۰ کاراته کا از ۱۱ استان در آن شرکت داشتند تیم کاراته قم به یک مدال طلا دست یافت و ۴ مدال برنز نیز به دست آورد تا حضوری پررنگ و موفق در این مسابقات داشته باشد.



دبیر هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم گفت: مهدی سوری کاراته کای قمی در مسابقات ناشنوایان کشور در حالی صاحب برنز شد که او در نیمه نهایی دچار افت فشار شد و با همان وضعیت مجبور شد در رده بندی مسابقه دهد و با این وضعیت جسمانی برنز را کسب کند.



غیاثی بیان داشت: سید مرتضی جدایی مربی و کاپیتان تیم کاراته قم، تنها طلایی تیم ناشنوایان قم بود که در فینال موفق شد ۱۰ بر ۵ حریف خود را شکست دهد و تنها مدال طلای قم را کسب کند و مجتبی شریعت زاده یکی دیگر از اعضای تیم کاراته قم نیز برنز گرفت.



وی عنوان کرد: تیم کاراته استان قم با کسب ۲ مدال برنز دیگر توسط سید علی میرقیصری و سید علی جدایی به کار خود در مسابقات ناشنوایان کشور در استان مرکزی پایان داد.