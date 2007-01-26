به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس تا اول بهمن امسال بیش از 522 هزار طرح با پیش‌بینی اشتغال بیش از یک میلیون و 800 هزار شغل به بانک‌های عامل معرفی شده است که نزدیک به 307 هزار آنها در بانک‌ها تأیید شده و برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با مجریان 217 هزار طرح قرارداد منعقد شده است و تاکنون بیش از 56 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

در این جلسه طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مراکز مختلف کشور به منظور آموزش مهارت‌ها و توانمندسازی شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تصویب رسید که پیش‌بینی می‌شود با اجرای آن در سال 86، بیش از صد هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی جویای کار تحت پوشش قرار گیرند.

همچنین سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در گزارشی از اجرای طرح اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش این کمیته گفت: تاکنون 96 هزار طرح بنگاه اقتصادی کوچک و زودبازده از سوی این کمیته به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی معرفی شده است.

شورای عالی اشتغال همچنین پس از بررسی گزارش وضع زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور مقرر کرد مبلغ 400 میلیارد ریال در سال 86 افزون بر سقف اعتبارات شهرک‌های صنعتی کشور، برای تأمین زیرساخت‌های لازم در این شهرک‌ها اختصاص یابد.

همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی موظف شد نسبت به مطالعه دو هزار نقطه مستعد روستایی به منظور ایجاد نواحی صنعتی اقدامات لازم را انجام دهد.

در این جلسه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور شدند طرح جدید دوره‌های کارآموزی دانشجویان رشته‌های مختلف را با رویکرد افزایش کارآیی این دوره‌ها و ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های دانشجویان به شورای عالی اشتغال ارائه دهند.