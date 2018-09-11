هایکو ماس: دولت و پارلمان مخالف حمله به سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان پس از انتشار گزارش وزارت دفاع آلمان به منظور اعلام آمادگی برای حمله هوایی به سوریه اظهار داشت: من به شدت با حمله هوایی علیه سوریه مخالف هستم.

وی به عنوان نماینده ای از حزب سوسیال دموکرات آلمان در این باره گفت: نه دولت و نه مجلس آلمان در خصوص انجام حمله هوایی علیه سوریه موافق نیستند.

سوسیال دموکرات های آلمان همچنان خواهان تداوم روند گفتگو برای پایان دادن به مناقشات جاری در سوریه هستند. آنها همچنین بر این باور هستند که گفتگو با کشورهای ایران و روسیه از عمده ترین اقداماتی است که می تواند به بهبود شرایط در سوریه سرعت ببخشد.

گفتنی است روز گذشته روزنامه بیلد آلمان در مطلبی اختصاصی به نقل از وزیر دفاع این کشور از آمادگی برلین برای حمله هوایی به سوریه خبر داده بود.