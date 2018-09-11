برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان کار سختی پیش رو داریم

حمید باوفا در آستانه اعزام تیم کشتی فرنگی جوانان به رقابتهای جهانی اسلواکی به خبرنگار مهر گفت: ما در ماه های اخیر چندین اردوی آماده سازی را پشت سر گذاشتیم که خوشبختانه بچه های اعزامی به رقابتهای جهانی توانستند به شرایط قابل قبولی دست یابند. هر چند در رقابتهای جهانی کار سختی را داریم اما فرنگی کاران با تمام وجود برای حضور در میدان و کسب افتخار آماده هستند.

وی در خصوص تغییر قوانین کشتی و هماهنگ شدن فرنگی کاران جوان با این تغییرات تصریح کرد: سطح کمی و کیفی رقابتهای جهانی جوانان نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود، چراکه تعداد اوزان افزایش یافته و قوانین وزن کشی هم کاملا دگرگون شده که همین مسائل بر سختی کار خواهد افزود. البته تا حد امکان در طول برگزاری اردوهای آماده سازی سعی کردیم بچه ها را به شرایط ایده آل برسانیم و آنها را برای چنین شرایطی مهیا کنیم.

سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان در پایان گفت: همواره شاهد عدم توجه و حمایت کافی مسئولان ورزش از کشتی و کشتی گیران بودیم، اما چندی پیش فدراسیون کشتی در اقدامی قابل تقدیر بلافاصله بعد از بازگشت تیم نوجوانان از رقابتهای جهانی طی مراسمی از آنان تجلیل کرد. مطمئنا این اقدامات می تواند در ایجاد انگیزه تمامی کشتی گیران تاثیرگذار باشد و آنها را برای تحمل سختی های تمرین و مسابقات، مصمم تر کند. امیدوارم این مسایل همچنان تداوم یابد و مسئولان ورزش هم به جمع حامیان کشتی بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی جوانان در حالی روز ۲۴ شهریور ماه راهی اسلواکی می شود که ملی‌پوشان باید از روز دوشنبه ۲۶ شهریور به میدان بروند. اسامی نفرات اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی

۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی

۶۷ کیلوگرم: یوسف حسینوند

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد

۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده

۸۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسین حسین زاده، مهرداد اسفندیاری فر، روح الله دل انگیز

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: مهدی شربیانی

مدیر فنی: حسن بابک