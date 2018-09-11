آغاز یکی از بزرگترین رزمایش های نظامی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که رزمایش «وِستوک (شرق) ۲۰۱۸» که بزرگترین رزمایش نظامی روسیه است، آغاز شده است.

بر اساس این خبر، بیش از ۳۰۰ هزار نظامی روس از جمله ۶ هزار چتر باز در این رزمایش مشارکت خواهند داشت و در این رزمایش تمرین های نظامی گروه های مختلف نظامی روسی به منظور حفظ امنیت نظامی این کشور بازآفرینی خواهد شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که چنین رزمایشی با هدف اطمینان از آمادگی نهادهای نظامی و تنظیم و برنامه ریزی هماهنگی میان نیروهای زمینی و دریایی و بهبود مهارت های فرماندهان و مقرهای فرماندهی در اداره نیروهای نظامی اجرا می شود.

این رزمایش قرار است در دو مرحله اجرایی شود و در مرحله اول این رزمایش نیروهای نظامی در شرق روسیه مستقر خواهند شد و تعداد نیروهای دریایی در مناطق دریایی شمال این کشور نیز افزایش پیدا خواهند کرد و در مرحله دوم فرماندهان نظامی اداره مشترک نیروهای نظامی را در عملیات های هجومی و دفاعی فرضی بر عهده خواهند داشت.

پیشتر «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه گفته بود که بیش از ۳۰۰ هزار نیروی نظامی، ۳۶ هزار تانک و خودروی زرهی، بیش از هزار بالگرد و پهپاد برای اجرای این رزمایش در نظر گرفته شده که بعد از رزمایش «زَپُد (غرب)۸۱» این رزمایش بزرگترین رزمایش تاریخ روسیه است.