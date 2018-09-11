تولید موتور برقی قدرتمند با سیم کشی عجیب و غریب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این موتورسیکلت مجهز به یک موتور برق ۵۰ کیلوواتی است که چرخ عقب آن به صورت یکپارچه و بدون درز تولید شده و نیروی محرکه از طریق سه سیم از موتور به آن منتقل می شود.

دسته های این موتور که ای ۲ نام دارد کمی بالاتر از حد عادی است تا موتور سوار بتواند دید بهتری از محیط اطراف داشته باشد. البته بدنه این موتورسیکلت در بخش جلو نیز متراکم تر است تا هم موتور و تجهیزات فنی را در خود جای دهد و هم امنیت بیشتری را برای موتورسوار به ارمغان آورد.

برخی کارشناسان معتقدند طراحی سیم های انتقال نیرو به صورت روباز به سمت چرخ ها ممکن است خطرناک باشد. زیرا این سیم ها بی حفاظ هستند و امکان آسیب دیدن آنها وجود دارد. البته در حال حاضر تنها نمونه اولیه موتورسیکلت ای ۲ عرضه شده و ممکن است در طراحی نهایی سیم ها در داخل یک محفظه قرار بگیرند. انتظار می رود تولید انبوه این موتورسیکلت از تابستان سال آینده میلادی آغاز شود.