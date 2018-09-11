برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در ۳۱ بقعه متبرکه زنجان

حجت‌الاسلام جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بیش از ۳۱ بقعه متبرکه استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح در بقاع متبرکه زنجان اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: برنامه‌های ماه محرم توسط سازمان اوقاف استان زنجان از ۱۹ شهریورماه شروع‌شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: امام حسین (ع) نخستین قهرمان واقعه عاشورا و حضرت زینب (س) دومین قهرمان این واقعه بزرگ هستند.

جنتی از برگزاری خیمه‌های معرفت در جوار بقاع شاخص استان زنجا ن خبر داد و گفت: همچنین همایش رهروان زینبی هم در بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف از برگزاری این همایش تبیین رشادت‌ها و الگوی گیری از حجاب و عفاف و تجلیل از شیر زن بانوی کربلا است.

مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان یاد آور شد: بانوان امروز باید حجاب و عفاف خود را تقویت کنند و راه این بانوی بزرگوار را ادامه بدهند و زنجان پایتخت شور و شعور حسینی است و باید این شعور روزبه‌روز در استان تقویت شود.