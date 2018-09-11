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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد؛

نتایج کنکور سراسری ۹۷ امروز اعلام می شود

نتایج کنکور سراسری ۹۷ امروز اعلام می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج کنکور سراسری ۹۷ تا ساعت ۱۸ امروز ۲۰ شهریور ماه ۹۷ اعلام می شود. تعداد ۴۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر قبول شده اند.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج نهایی پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا ساعت ۱۸ امروز ۲۰ شهریور ماه ۹۷ اعلام می شود.

وی افزود: فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی ۴۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام‌نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان) آزمون سراسری ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار شد و از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد بیش از ۵۴۸ هزار نفر انتخاب رشته کرده اند.

کد مطلب 4399963
زهره بال

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    نظرات

    • ناهماهنگی IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      1 0
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      نتایج ارشد را اعلام کردید ولی متاسفانه دانشگاه آزادهنوز اعلام نکرده،لطفا زمان ثبت نام ارشد را تمدید کنید.
    • صادق IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      1 0
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      نتایج آزاد در چه تاریخی اعلام می شود؟
    • IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
      1 0
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      امسال با اعلام نکردن رتبه مناطق ۲۵ درصد حق آنان را تضییع نمودید. خدا از شما نگذرد
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
      0 0
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      سلام. قبل از اعلام نتایج کنکور وعده ای مبنی بر دادن خودرو به رتبه های تک رقمی از طرف استانداری خراسان جنوبی داه شد ولی تاکنون عملی نشده. این وعده چه زمانی عملی خواهد شد؟

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