نتایج کنکور سراسری ۹۷ امروز اعلام می شود

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج نهایی پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا ساعت ۱۸ امروز ۲۰ شهریور ماه ۹۷ اعلام می شود.
وی افزود: فهرست اسامی پذیرفتهشدگان نهایی ۴۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر در رشتههای تحصیلی دورههای روزانه، نوبت دوم، پیامنور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه فرهنگیان) آزمون سراسری ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org اعلام میشود.
به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار شد و از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد بیش از ۵۴۸ هزار نفر انتخاب رشته کرده اند.
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