پرداخت تسهیلات بانک ها در میناب رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی صبح سه شنبه در نشست با تعاونگران شهرستان میناب، ضمن قدردانی از همه تعاونگران این شهرستان گفت: امروز در ایران اسلامی بخشهای دولتی و خصوصی و تعاونی ها با انجام فعالیتهای اقتصادی در کنار یکدیگر چرخ اشتغال و تولید را به حرکت در آورده اند که با توجه به شرایط فعلی نیاز به عزم وتلاش بیشتری از سوی آنها است.

احمدی بیان داشت : با برنامه ریزی و پشتکار و بر اساس قانون دربرنامه ششم توسعه کشور ، تعاونی ها را درشهرستان میناب به جایگاه واقعی آنها خواهیم رساند.

فرماندار ویژه میناب با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری تصریح کرد: تعاون چشمه جوشان اشتغال است و نقش و هدف آن به خوبی در حوزه اشتغال در قانون مشخص شده است.

احمدی عنوان کرد: با کار و تلاش شبانه روزی در حال برنامه ریزی در جهت شکوفای و توسعه شتابان شهرستان میناب به عنوان دومین شهرستان استان هرمزگان هستیم.

فرماندار ویژه میناب گفت: در این زمینه کارگروه های مشورتی تشکیل خواهیم داد و از همه نخبگان و بزرگان شهرستان میناب استفاده خواهد شد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه، برخی از بانک های شهرستان میناب در پرداخت تسهیلات نارضایتی فراوانی به وجود آورده اند گفت :بانکها با ایجاد موانع شهرستان را در جهت ایجاد اشتغال بومی متوقف می کنند و اگر در این زمینه همراهی و همکاری نکنند تصمیمات انقلابی و جهادی گرفته می شود.

احمدی بیان داشت: مدیریت ناکارآمد در شهرستان میناب باعث شده است جایگاه شهرستان فرهنگی،تاریخی ،انقلابی و دارای انسان های بزرگ در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و علما ، روحانیون ، پزشکان ، اساتید و دیگر نخبگان که در جای جای ایران اسلامی مشغول هستند به جای اینکه به افتخارات آنها پرداخته شودتحت الشعاع این مدیریت قرار گرفته اند.

نماینده عالی دولت تاکید کرد: امروز زمان آن است که همه ای آحاد جامعه و به ویژه بخش خصوصی ودولتی کمک کنند تا شهرستان میناب به آن جایگاه واقعی خود دست یابد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ اقتصادی دشمن اشاره داشت و تصریح کرد: ان شاالله با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و برنامه های دولت تدبیر و امید با موفقیت از آن عبور خواهیم کرد.

احمدی در پایان تاکید کرد: باید با وحدت واستقامت به سوی پیشرفت حرکت کنیم و امروز همه شاهد آن هستند که با تمام توطئه های دشمنان ، مسیر اعتلای انقلاب اسلامی با سرعت در حال پیش رفتن است.