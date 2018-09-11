به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در مراسم امضای قرارداد ۲۴ طرح مشارکت بخش خصوصی با وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب گفت: تاکنون ۱۴۲ قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی در سیستم آب و فاضلاب امضا شده است که در شهریور ۹۳ هفت قرارداد به ارزش هزار میلیارد تومان، در شهریور ۹۴ بیست قرارداد به ارزش ۱۵۰۰ میلیارد تومان و امروز ۲۲ قرارداد به ارزش دو هزار میلیارد تومان به امضا می رسد که همگی با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهند شد.

معاون وزیر نیرو یکی از اولویت های این وزارت را تامین منابع مالی عنوان و اظهار کرد: تاکنون ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف اعم از بانک های داخلی، منابع مالی خارجی، فاینانس های داخلی و خارجی و جذب مشارکت به روش های BOO و BOD جذب کرده ایم. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: سطح مدیریت آب به گونه ای ارتقا یافته که می توانیم هر نوع آب غیرمتعارف را تصفیه و به هر نقطه از کشور انتقال دهیم.

جانباز ادامه داد: یکی از مشکلات ما در صنایع آب و فاضلاب و همکاری با بخش خصوصی بروکراسی سنگین سیستم بانکی است، به عنوان مثال قرار است به زودی آب شیرین کن بندرعباس به عنوان بزرگترین آب شیرین کن کشور با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز افتتاح شود. در حالی که سرمایه گذار این پروژه یک سال و نیم معطل دریافت تسهیلات بانکی بود.

وی ادامه داد: در حالی که قراردادهای سرمایه گذاری را دولت تضمین کرده است اما بانک ها قرارداد ها را به عنوان تضمین نمی پذیرند. این معطلی بانک ها سبب می شود این قیمت ها مدام تغییر کند افزایش نرخ ارز هم در تغییر قیمت ها موثر بوده است.

معاون وزیر نیرو گفت: عمده تجهیز آب شیرین کن ها با نرخ ارز قبلی خرید می شد اما پیشنهاد مشخص ما این است که پروژه های رسمی آب و فاضلاب در پی افزایش نرخ ارز از نرخ رسمی فعلی تامین مالی شود در غیر این صورت قیمت تمام شده پروژه افزایش خواهد یافت.

جانباز ازدیگر مشکلات بخش آب و فاضلاب را در گمرک ماندن تجهیزات آب شیرین کن ها دانست و افزود: ترخیص این قطعات از گمرک نیازمند توجه دولت است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، وزارت نیرو در حوزه همکاری با بخش خصوصی به دنبال خودگران کردن پروژه ها است؛ در حال حاضر قرارداد ها به این شکل است که وزارت نیرو از سرمایه گذار آب را به قیمت مندرج در قرارداد خریداری می کند اما به دنبال آن هستیم به سمت خودگران کردن پروژه ها برویم.