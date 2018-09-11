مشکلات داخلی نباید بهره برداری طرح ها را به تعویق بیندازد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، فرامرز نیک سرشت تصریح کرد: پیشرفت بهنگام پروژه ها و بهره برداری به موقع موجب پویایی بخش صنعت،خدمات،کشاورزی و...شده و اشتغالزایی و امید را در جامعه ارتقا می دهد.

نیک سرشت ضمن ابراز خرسندی از عزم راسخ مسئولان در پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری استان زنجان به تبیین اقدامات صورت گرفته در سه حوزه صنعت،معدن،تجارت،کشاورزی و میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در استان زنجان پرداخت.

وی با مقایسه طرح های مورد بهره برداری اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان زنجان طی سال های اخیر گفت: طی سال ۹۵، درحوزه صنایع ۱۵۷طرح با میزان سرمایه گذاری ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارو ۵۳۹ میلیون ریال و اشتغالزایی دو هزارو ۱۳۱ نفری در حوزه به بهره برداری رسید که این میزان در سال ۹۶ به ۱۸۵ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۱میلیون و ۹۲۴ هزار و ۷۴۹ میلیون ریال و دو هزارو ۸۴۹ نفر اشتغالزایی افزایش یافت.

نیک سرشت خاطر نشان کرد: طی پنج ماه نخست امسال نیز در حوزه صنایع ۴۲ طرح با اعتباری بالغ بر۹۵۳ هزارو ۴۰۴ میلیون ریالو اشتغالزایی ۴۲۵ نفری به بهره برداری رسیده که در مجموع طی سال های ۹۵ تا نیمه نخست ۹۷ بالغ بر ۳۸۴ طرح با اعتبار ۲۵ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۷۳۷ میلیون ریال و اشتغالزایی برای پنج هزار و ۴۰۵ نفر به بهره برداری رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار زنجان همچنین افزود: طی سال های ۹۵و۹۶ و پنج ماه نخست ۹۷ به ترتیب ۳۶ مورد، ۳۰ و ۱۱ طرح در حوزه امور معادن سازمان صنعت،معدن و تجارت استان پروانه بهره برداری صادر شده که مجموع اعتبار سرمایه گذاری شده در این ۷۷ مورد ۲۰۱ هزارو ۸۳۵میلیون ریال و اشتغالزایی ۳۳۳ می باشد.

به گفته نیک سرشت طرح های مورد بهره برداری قرار گرفته در بخش جهاد کشاورزی استان زنجان طی سال ۹۵،دو هزارو ۴۹۹ مورد، سال ۹۶ ، یک هزار و ۶۸۱ و پنج ماه نخست سال ۹۷۲۳۴ مورد بوده که مجموع چهار هزار و ۳۶۴ طرح مورد بهره برداری با شش هزار و ۹۳ میلیون ریال حجم سرمایه گذاری صورت گرفته طی دو سال و اندی برای شش هزار و ۳۴۰ نفر اشتغالزایی در پی داشته است.

این مقام مسئول با اشاره به سه طرح افتتاح شده در بخش صنایع دستی،میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان در سال ۹۵ گفت: حجم سرمایه گذاری این سه طرح در سال ۹۵بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیون ریال بود ، در سال ۹۶ نیز دو طرح با ۴۸ هزار میلیون ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.

نیک سرشت ادامه داد: طی پنج ماه نخست امسال نیز دو طرح با اعتباری بالغ بر ۶۶هزار میلیون ریال در بخش میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان به بهره برداری رسید که در مجموع از سال ۹۵ تا کنون موجب اشتغالزایی ۱۳۳ نفر شده است.

وی یادآور شد: در مجموع طی سال های ۹۵ تا کنون چهار هزار و ۸۳۲ طرح با حجم سرمایه گذاری ۲۶میلیون و ۲۲۶ هزار میلیون ریال در سه بخش صنعت،معدن ،تجارت،جهاد کشاورزی ومیراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در استان زنجان به بهره برداری رسیده که ۱۲ هزار و ۲۱۱ نفر اشتغالزایی را محقق کرده است.