فاز دوم مرمت پل لاتیدان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان مختاری گفت: برای مرمت فاز دوم مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است. در این فاز عملیات استحکام بخشی و مرمت پایه ها و دهنه پل انجام شده است.

مختاری با بیان اینکه این پل، با ۲۲۳ دهانه و بیش از هزار متر طول، طولانی‌ترین پل تاریخی ایران به‌شمار می‌رفته افزود: درحال‌حاضر، ۲۳۰ متر از طول و ۳۰ دهانه از پل باقی مانده است.

او گفت: این پل یکی از شاهکارهای دوره صفوی محسوب می‌شود و برخلاف دیگر پل‌های این دوره که آجری‌اند با سنگ‌های بی‌شکل ساخته شده و میان دهانه‌های این پل، چشمه‌اتاق‌هایی وجود دارد که بر زیبایی این سازه افزوده است.

پل لاتیدان در شهرستان بندر خمیر روی رودخانه کل (کول) ایجاد شده و به‌شماره ۱۹۹۸ در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است.