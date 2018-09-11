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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۵۸

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:

فاز دوم مرمت پل لاتیدان پایان یافت

فاز دوم مرمت پل لاتیدان پایان یافت

بندرعباس - مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان از پایان فاز دوم مرمت پل لاتیدان در بندرخمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان مختاری گفت: برای مرمت فاز دوم مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص یافته است. در این فاز عملیات استحکام بخشی و مرمت پایه ها و دهنه پل انجام شده است.

مختاری با بیان اینکه این پل، با ۲۲۳ دهانه و بیش از هزار متر طول، طولانی‌ترین پل تاریخی ایران به‌شمار می‌رفته افزود:  درحال‌حاضر، ۲۳۰ متر از طول و ۳۰ دهانه از پل باقی مانده است.

او گفت:  این پل یکی از شاهکارهای دوره صفوی محسوب می‌شود و برخلاف دیگر پل‌های این دوره که آجری‌اند با سنگ‌های بی‌شکل ساخته شده و میان دهانه‌های این پل، چشمه‌اتاق‌هایی وجود دارد که بر زیبایی این سازه افزوده است.

پل لاتیدان در شهرستان بندر خمیر روی رودخانه کل (کول) ایجاد شده و به‌شماره ۱۹۹۸ در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است.

کد مطلب 4399978

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