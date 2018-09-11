دیدار معاون وزارت خارجه هند با «اشرف غنی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «دیجی گوخال» معاون وزارت خارجه هند که در راس یک هیئت به کابل سفر کرده است در دیدار با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در مورد موضوعات مختلف به خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، همکاری های اقتصادی و توسعه ای و نیز ساخت سد «شاه توت»، بحث و تبادل نظر کردند.

معاون وزارت خارجه هند همچنین در این دیدار، دعوت رسمی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را به رئیس جمهوری افغانستان تقدیم و اظهار امیدواری کرد که وی در فرصت مناسب به دهلی سفر کند.

در مقابل، رئیس جمهوری افغانستان ضمن پذیرفتن دعوت رسمی نخست وزیر هند برای سفر به این کشور از حسن نیت مودی، قدردانی کرد.



افزون بر این معاون وزارت خارجه هند از تداوم همکاری های کشورش با افغانستان اطمینان داد و گفت: ما آماده ساخت سد شاه توت در کابل هستیم.

گفتنی است که سد شاه توت بر رودخانه «میدان- وردک» در منطقه «تنگی للندر» واقع شده است.

این سد ظرفیت ذخیره ۱۴۶ میلیون متر مکعب آب را دارا می باشد. هزینه ساخت این سد ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. با ساخت این سد، آب آشامیدنی سالم برای بیش از ۲ میلیون نفر در شهر کابل تامین خواهد شد.