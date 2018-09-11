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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۲

کره ای که فرصت آموزش کد نویسی فراهم می کند

کره ای که فرصت آموزش کد نویسی فراهم می کند

کره ای رباتیک با نمایشگر ال ای دی و حسگرهای مادون قرمز ساخته شده که اپلیکیشن های همراه آن فرصت های یادگیری کد نویسی را برای تمام سنین فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Sphero  یک کره رباتیک برنامه ریزی شده با نمایشگر  ال ای دی به نام Bolt ساخته است. این کره یک گجت قابل برنامه ریزی با نمایشگر ال ای دی و برنامه های کد نویسی قابل دسترسی است. همچنین شیوه های نوینی برای خودکار سازی این گجت وجود دارد.

این گجت یک نمایشگر ماتریکس ال ای دی ۸ در ۸ اینچ  دارد که خیلی زود توجه کاربر را جلب می کند. نمایشگر را می توان طوری برنامه ریزی کرد تا هرچیزی از متن یا صورت های خندان را نمایش دهد.  همچنین نمایشگر نشان می دهد چه زمان شارژ گجت تکمیل است.

این کره هم مانند نسخه های قبلی با تاکید بر آموزش و یادگیری علوم مختلف ساخته شده است. همچنین Bolt همراه اپلیکیشن های موبایل و رایانه ارائه می شود و فرصت های یادگیری کدنویسی برای تمام سنین را فراهم می کند.

همچنین هرکره رباتیک مجهز به حسگرهای مادون قرمز  است که می توان آن را برای به کارگیری چند کره به طور همزمان استفاده کرد.  

علاوه براین موارد، در این کره رباتیک حسگرهای نور نیز در آن به کار رفته است. Bolt ضد آب و ضدضربه است.

کد مطلب 4399985
شیوا سعیدی

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