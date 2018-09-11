به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عملیات های ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، اخیرا تک تیراندازان ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات جدیدی را علیه متجاوزان ترتیب داده اند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، تک تیراندازان این کشور در عملیات خود در جبهه های مرزی ۱۳ نظامی و مزدور سعودی را به هلاکت رسانده اند.

از سوی دیگر، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک یک موشک «بدر ۱» مواضع سعودیها در عسیر را هدف قرار دادند.

در همین حال، حمله توپخانه ای یگان های یمنی به مواضع مزدوران سعودی در الجوف به زخمی شدن شماری از آنها منجر شد.

در استان های «لحج» و «مأرب» نیز نیروهای یمنی عملیات های گسترده ای را علیه مزدوران سعودی ترتیب دادند که خسارت های فراوانی را در صفوف مزدوران به دنبال داشت.