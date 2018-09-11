به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور، امسال با طرحی جدید و به صورت وزن به وزن برگزار شد. بر این اساس این رقابت ها از روز ۱۰ مردادماه آغاز شد و روز پنجشنبه در هفته هفتم به ایستگاه پایانی خود می رسد و مسابقات رقابتهای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

هاشم حبیبی، مرتضی لطیفی و سعید گودرزی به عنوان اعضای کمیته فنی کشتی آزاد و سید موسی طباطبایی به عنوان ناظر فنی کشتی فرنگی بر این پیکارها نظارت خواهند داشت.

فدراسیون کشتی با هدف شناسایی استعدادها و پشتوانه ها در کشتی کشور امسال مسابقات عمومی را در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال و با اهدای جوایز نقدی ۵، ۳ و ۲ میلیون تومانی به نفرات برتر هر وزن برگزار می کند. همچنین نفرات برتر و مستعد این مسابقات به کارگاه های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی دعوت می‌شوند تا بتوانند در سال های آینده در تیم های ملی بدرخشند.



اسامی نفرات برتر رقابت‌های برگزار شده تاکنون به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: ۱- احسان سنچولی (گلستان) ۲- محسن ملکی (تهران) ۳- نقی رضوانی (آذربایجان شرقی) ۴- حمیدرضا تقی زاده (تهران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- مجید داستان (تهران) ۲- میرعلی باوفا سادات (تهران) ۳- داریوش حضرت قلی زاده (خراسان شمالی) ۴- سجاد ترغو (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: ۱- علی اکبر زرودی (مازندران) ۲- علی اسمعیل پور (مازندران) ۳- محمد زمانی (تهران) ۴- رحمان رحیم پور (فارس)

۷۰ کیلوگرم: ۱- حسین ابوذری (مازندران) ۲- فرهاد نوری (تهران) ۳- نیما اشفاقی (مازندران) ۴- حامد فلاحی (فارس)

۷۴ کیلوگرم: ۱- فریبرز بابایی (مازندران) ۲- ابراهیم قلی پور (مازندران) ۳- حسین مصطفوی (آذربایجان شرقی) ۴- سجاد محمدی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: ۱- محمد امیری (تهران) ۲- مرتضی میرزایی (تهران) ۳- محمدرضا آرش (لرستان) ۴- علی شکوری (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: ۱- سید علی موسوی (گیلان) ۲- رضا مظفری (مازندران) ۳- میلاد دوانقی (تهران) ۴- سعید سلطانی (تهران)

۹۲ کیلوگرم: ۱- ارشک محبی (کرمانشاه) ۲- مرصاد مرغزاری (مازندران) ۳- حسین جلالی نژاد (لرستان) ۴- مهدی طاهری (تهران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- پدرام جمشیدی (تهران) ۲- مجید کرمی (تهران) ۳- علی آرین پور (کرمانشاه) ۴- علیرضا ابراهیمی (همدان)



کشتی فرنگی:

۶۰ کیلوگرم: ۱- امید آرامی (سیستان و بلوچستان) ۲- بهروز ملکی (خوزستان) ۳- رضا کبیری (خوزستان) ۴- حسین جاویدی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: ۱- محمدجواد رضایی (قم) ۲- محمد سلطانی منفرد (خوزستان) ۳- پیمان رضایی (خوزستان) ۴- محمد ابوالحسنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: ۱- محمدسعید عزیزی (کرمانشاه) ۲- سجاد ایمان طلب (مازندران) ۳- محمد غلامی (فارس) ۴- نیما اسماعیلی (تهران)

۷۲ کیلوگرم: ۱- محمدرضا آقانیا (مازندران) ۲- عابد بابکان (البرز) ۳- عرفان سعادتی فر (تهران) ۴- ابوالفضل زینتی رفاه (قم)

۷۷ کیلوگرم: ۱- فرشاد بلفکه (اصفهان) ۲- سجاد فرج پور (مازندران) ۳- مهرداد الاداغلو (البرز) ۴- علی سلیمانی (قم)

۸۲ کیلوگرم: ۱- مهدی محمدزاده (مازندران) ۲- ناصر علیزاده (مازندران) ۳- کیوان رضایی (فارس) ۴- سعید صادقی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- علی خلیل زاده (مازندران) ۲- حسین خانپور (مازندران) ۳- علیرضا شیخی (البرز) ۴- عرفان نعمتی (هرمزگان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- حسین شکری (فارس) ۲- ادریس ابراهیمی (کردستان) ۳- آرمان طهماسبی (تهران) ۴- علی باجوروند (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- علی اکبر یوسفی احمد چالی (مازندران) ۲- مسعود میرزائیان (چهارمحال و بختیاری) ۳- سجاد جلیلیان (کرمانشاه) ۴- آیدین دهقان (مازندران)