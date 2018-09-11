به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ذاکری صبح سه شنبه در بازدید جمعی از مسئولان استانی از شهر نصر آباد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از شهرداری‌ها خواستیم با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و حمل و نقل و اقتصاد به درآمد پایدار برسند.

وی با بیان اینکه مثلا شهر نصر آباد ظرفیت گردشگری بوم گردی را دارد، ادامه داد: نصر آباد دارای قلعه های تاریخی و خانه های قدیمی است که می تواند در شرایطی که به خاطر خشکسالی امکان کشاورزی وجود ندارد، از این فرصت برای درآمدزایی استفاده کند.

مدیر کل دفترامور شهری و شوراهای استانداری اصفهان بیان داشت: خیلی از شهرهای اصفهان به علت مجاورت با زاینده رود، کوهستانی بودن یا پتانسیل های تاریخی ظرفیت گردشگری دارد.

وی با اعلام اینکه چون بیشترین جمعیت نصر آباد عشایر هستند استفاده از ظرفیت سیاه چادر در این شهر یکی از جاذبه های گردشگری نصر آباد به شمار می رود، گفت: شهرداری ها موظف هستند که زیرساخت های گردشگری را برای شهرها فراهم سازند.

ذاکری اعلام کرد: مشکل امروز شهرداری ها مشکلات مالی و دیونی است که به پیمانکاران دارند و با حجمی از معوقات حقوقی مواجه اند که لازم است که شهرداری از طریق شیوه نامه های مشارکتی با بخش خصوصی وارد تعامل شود و مشکلات مالی خود را از این شیوه و همچنین رسیدن به درآمد پایدار حل و فصل کند.

احداث بزرگترین مجتمع دامداری در نصرآباد

همچنین فرماندار اصفهان نیز در پی افتتاح پروژه های شهر نصرآباد اظهار داشت: مردم شهر نصرآباد با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر و یک هزار و ۵۰۰ خانوار بیشتر به دامداری و کشاورزی مشغول بودند که با بروز خشکسالی به منظور اشتغالزایی آنها به زودی کلنگ بزرگترین مجتمع دامداری در این شهر با کمک بخش خصوصی و جهاد کشاورزی زده می شود.

احمد رضوانی احداث شهرک خصوصی پوشاک را یکی دیگر از اقدامات در جهت اشتغالزایی اهالی نصرآباد اعلام کرد و بیان داشت: به همت شهرداری و اعضای شورای نصر آباد تلاش شد که علی رغم کمبود درآمد اقدام به ایجاد یک مخزن آب برای آبیاری فضای سبز نصرآباد شود که باید در تمام شهرها این هماهنگی بین دستگاهی و مشارکت مردمی وجود داشته باشد تا بتوانیم شاهد یک شهر پویا در سطح استان اصفهان باشیم.

۴۰ درصد شهروندان کشاورز نصرآباد زیر پوشش کمیته امداد هستند

شهردار نصر آباد نیز در این نشست اظهار داشت: امروز ۴۰ درصد از کشاورزان نصرآباد به دلیل خشکسالی چون دیگر امکان کشت برای آنها نیست و شغلی ندارند مجبور شدند تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند.

رضا غلامرضایی با بیان اینکه زمانی شهر نصرآباد حاصلخیز بود که به دلیل خشکسالی امروز دیگر امکان کشت نیست و بالغ بر دو هزار و ۳۸۰ نفر از کشاورزان نصرآباد تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند، ادامه داد: سرانه فضای سبز نصرآباد ۹ هکتار است که یک منبع آبی ۳۰۰ متر مکعب آب برای آبیاری ایجاد کردیم.

وی وجود عشایر و زندگی عشایر نشینی و همچنین وجود محصولات خانگی مثل نان، لبنیات و صنایع دستی عشایر را یک مزیت بسیار خوب برای شهر نصرآباد دانست که بتوان با رونق گردشگری ضمن اشتغالزایی به درآمد پایدار هم رسید و گفت: ایجاد زیرساخت های گردشگری مثل برگزاری جشنواره عشایر بهترین فرصت برای جذب توریست است.