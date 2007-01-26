پیکان قهرمان مجموع سه اسلحه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که از صبح امروز در سالن شهید کلاهدوز فدراسیون شمشیربازی به میزبانی تیم پیکان برگزار شد در اسلحه اپه تیم دانشگاه آزاد با 5 بازی و 13 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت.

تیم های پیکان با 4 بازی و 12 امتیاز در جایگاه دوم و صنعت نفت آبادان با 3 بازی و 7 امتیاز در مکان سوم ایستادند.

در اسلحه فلوره تیم پیکان با 15 امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم های دانشگاه آزاد و راه آهن به ترتیب با 13 و 10 امتیاز رده های بعدی جدول را در اختیار گرفتند.

در اسلحه سابر تیم پیکان با 15 امتیاز صدرنشین شد و تیم های دانشگاه آزاد و صنعت نفت آبادان با 13 و 11 امتیاز به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

در پایان این دوره ازمسابقات تیم پیکان در مجموع سه اسلحه با 14 بازی ، 14 پیروزی و 42 امتیاز قهرمان دور رفت شد ، دانشگاه آزاد با 15 بازی، 14 پیروزی و یک شکست و 39 امتیاز در مکان دوم ایستاد.