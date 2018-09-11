خریداران کمتر از ۲۵سکه معاف از مالیات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکامل تقوی نژاد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: طبق برنامه ریزی ها در سال جاری، مالیات عملکرد بخش تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: پیشنهاداتی به دولت ارائه کردیم که البته این مساله مستلزم سیر مراحل قانونی در مجلس است.

تقوی‌نژاد، با بیان اینکه بر اساس نیازهای اساسی شهرداری و دهداری ها اقدامات مهمی را انجام دادیم، گفت: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان مرداد ماه سال ۹۷، بالغ بر ۲۶۲ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض از محل ارزش افزوده اخذ شده است.

وی افزود: خوشبختانه ۸۹ هزار میلیارد تومان از این مبلغ عوارض بوده که به حساب شهرداری ها و دهداری های سراسر کشور واریز شده و در حال حاضر، ۸۰ درصد از عمده درآمد ۷۰ درصد از شهرداری های کشور از این محل دریافت می کنند.

تقوی نژاد ادامه داد: سهم شهرداری تهران از ارزش افزوده در این مدت، ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ۵ ماه ابتدایی سال جاری، در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.

اختصاص ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح سلامت

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح سلامت، اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح سلامت، بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و از ابتدای سال جاری، ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

وی همچنین با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی مودیان و منابع درآمدی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: از سال گذشته تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی برگه تشخیص صادر شده است.

تقوی نژاد افزود: بخش عمده ای از کسانی که در سال های گذشته از محل استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی سودجویی کرده بودند، شناسایی کردیم.

وی توضیح داد: این افراد با سوءاستفاده از کم توانی مالی و سوادی اشخاص، کارت بازرگانی شان را اجاره کرده و سوءاستفاده کلان کردند که طبق بررسی ها ۳ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده از هویت و مدارک اشخاص را شناسایی کردیم.

تقوی نژاد گفت: به عنوان مثال یک سبزی فروش با دریافت ۳ میلیون تومان مدارکش را در اختیار شخصی گذاشته بود و در حال حاضر ۱۲ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد.

وی افزود: همچنین با بررسی هایی که از شناسایی تراکنش های مالی یک فرد شد فقط ۸۸۰ میلیارد تومان در حساب سپرده این شخص بود که ۲۳۰ میلیارد تومان مالیات برای این شخص تعیین کردیم.

اخذ ۳۶ هزار و ۶۰۰ ملیارد تومان طی ۵ ماه

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵۰ درصد از هزینه های جاری کشور به وسیله مالیات تامین می شود، گفت: نسبت مالیات به بودجه ۳۸ تا ۴۰ درصد است.

وی افزود: با شناسایی منابع جدید و مبارزه با فرار مالیاتی در صدد افزایش این سهم هستیم.

تقوی نژاد با اشاره به مالیات دریافتی ۵ ماه ابتدایی سال جاری گفت: در این مدت ۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کردیم که ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها واریز شد.

وی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر بخش شهرداری ها، ۲۷ صدم درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در اختیار وزارت ورزش و جوانان است.

تقوی نژاد همچنین در ارتباط با بحث اظهارنامه ها گفت: در خرداد و تیر سال جاری ۴ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۱۳ فقره اظهارنامه الکترونیکی در سازمان مالیاتی دریافت شد.

وی با بیان اینکه نزدیک به صددرصد اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی دریافت شده است گفت: ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار اظهارنامه از اشخاص حقیقی و مودیان مشاغل خودرو و ۷۰۵ هزار فقره از اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاره دریافت کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در سال ۹۷ میزان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده ۱۱۲ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۹۶، ۱۳ درصد رشد دارد.

تقوی نژاد در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۷ دو برنامه کلیدی برای تحقق درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار داده ایم که این برنامه ها شامل وصول درآمدهای مالیاتی از طریق برنامه ریزی منسجم برای فرار مالیاتی و وصول درآمدهای مالیاتی معوق می شود.

وی تصریح کرد: کلیه پرونده های مربوط به سال های قبل از سال ۹۵ در سال ۹۷ تعیین تکلیف خواهند شد.

تقوی نژاد ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از طریق تکلیف و ابراز خود مودیان و توافق با آنها به دست می آید.

مقابله با شفافیت یکی از علل مخالفت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده است

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شود و صدمه ای به بخش تولید وارد نمی کند، گفت: یکی از دستاوردهای بزرگ نظام مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا شفافیت است.

وی افزود: عده ای از شفافیت می ترسند از این رو به شیوه های مختلف با دریافت مالیات بر ارزش افزوده مخالفت می کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با این حال برای تعیین تکلیف فعالان اقتصادی تصمیم گرفتیم فرآیندهای رسیدگی کوتاه شود و حتما پرونده های قبل از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۷ مورد رسیدگی قرار گیرد و تحولی در نظام دادرسی مالیات کشور صورت گیرد.

تقوی‌نژاد همچنین گفت: یک لحاف‌دوز ۳۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد؛ چراکه در بررسی‌ها به افراد بعضا فقیری برخوردیم که بدهی‌های کلان مالیاتی دارند. این افراد با تشکیل شرکت صوری توسط سودجویان یا اجاره کارت بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بودند.

فقط یک بانک و یک موسسه اطلاعات به ما نداده اند

وی همچنین گفت: ۴ هزار میلیارد تومان اصل و جریمه مالیاتی ۲۰۵ شرکت پتروشیمی فعال در بورس کالا از محل معافیت صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اخذ شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تراکنش های مالی بالای ۵ میلیارد تومان مشکوک است، افزود: سال گذشته ۶۰۰۵ تراکنش مشکوک را مورد بررسی قرار دادیم که برای این تعداد ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته شد که البته این عدد در دل آن ۲۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی قرار دارد.

وی با اشاره به شناسایی افراد با تکیه بر ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، گفت: قبل از بررسی ها اظهار مودیان این حوزه، ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بود اما پس از استخراج اطلاعات، مالیات شان ۹ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرکت های صوری افزود: از ابتدای شناسایی تاکنون ۴ هزار شرکت سوری را مورد شناسایی قرار دادیم که در سال گذشته ۵۰۰ شرکت صوری جدید شناسایی کردیم و در لیست سیاه قرار دادیم.

وی در خصوص استفاده از اطلاعات بانکی مودیان، گفت: نظام بانکی اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی گذاشته تا بانک مرکزی موارد مورد نیاز ما را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. در این میان یک بانک و یک موسسه مالی و اعتباری هنوز اطلاعاتی ارائه نکرده اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به سپرده های بانکی ادامه داد: از سپرده های بانکی مالیات دریافت خواهیم کرد و گزارشی را آماده و برای ورود به این مبحث اعلام آمادگی کردیم.

برای خرید و فروش بیش از هزار سکه با نرخ ۳۵ درصد مالیات تعلق گیرد

تقوی نژاد همچنین گفت: تا ۲۵ عدد سکه خرید و فروش شده معاف از مالیات است، جدولی تهیه شده و در اختیار سران قوا برای تصویب است، برای خرید و فروش بیش از هزار سکه با نرخ ۳۵ درصد مالیات تعلق گیرد.

وی در خصوص دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو، اظهار داشت: ۲۲ شرکت را شناسایی کردیم و عملیات مربوط به ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم را انجام دادیم و به عنوان مثال ۸۳۰ میلیارد برای یک واردکننده خودرو مالیات تشخیص دادیم.

معاون وزیر اقتصاد در رابطه با مالیات خانه های خالی گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی این سامانه است اما وزارت راه اعلام کرده این کار از عهده آنها بر نمی آید از این رو شهرداری ها متولی این کار خواهند شد.

وی در خصوص لوایح مربوط به Fatf گفت: پیام اصلی این لوایح سهولت مبادله، شفاف سازی است. یکی از دستاوردهای بزرگ این لوایح مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی افرادی است که تا به حال مالیات پرداخت نکرده اند.

تقوی نژاد همچنین با باین اینکه قبول دارم برخی اقشار مانند طلا فروشان و صرافان مالیات کمی می‌دهند، گفت: سفند ۹۶ اداره خاصی برای مالیات صرافان تشکیل شد که در اداره کل مودیان بزرگ تهران است که ۳۵ درصد مالیات کشور را وصول می‌کند. برخی اقشار مالیات ارزش افزوده را می‌گیرند و به ما نمی‌دهند.

وی در خصوص اینکه چه قشری موظف به استفاده از دستگاه‌های پُز نیست گفت: پایانه‌های پرداخت یک ابزار دقیق برای شناسایی مالیات است ما در سازمان مالیاتی به دنبال اجرای طرح انبوه مکانیزه فروش هستیم و تاکنون ۴۵۰ هزار نفر در پی فراخوانهای انجام شده در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

تقوی نژاد همچنین اظهار کرد: اگر فردی بیش از ۵ هزار دلار خرید وفروش کرده باشد اطلاعات را دریافت می کنیم و مالیات می بندیم.