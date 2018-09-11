۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

اتریش و مجارستان در انتخابات پارلمانی اروپا همسو شوند

معاون صدراعظم اتریش از نخست وزیر مجارستان خواست تا بر اساس یک سیاست واحد برای انتخابات پارلمانی اروپا گام بردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «هانس کریستین اشتراخه» معاون صدراعظم اتریش در صفحه فیس بوک خود نوشت: انتخابات ۲۰۱۹ اروپا انتخاباتی حساس در مقطع کنونی است و برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید تا آن زمان بر اساس یک برنامه مدون و اصولی پیش برویم.

وی در ادامه نوشته خود آورده است: از «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان دعوت می کنم تا به منظور تحقق همسویی میان وین - بوداپست هر دو کشور در حزبی واحد به فعالیت های انتخاباتی بپردازند. 

اشتراخه همچنین افزود: باید تلاش کنیم تا بتوانیم شعار «اروپا برای ملت ها و آزادی» را بار دیگر احیا کرده و اروپا را به اهداف عالیه خود رهنمون کنیم.

اتریش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی اروپا قرار است سال آینده میلادی برگزار شود.

شقایق لامع زاده

