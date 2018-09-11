دشمنان به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در دیدار مسئولان قضایی استان با مردم قزوین که در مسجد سجادیه برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه ماه محرم قرار داریم و باید از فضای معنوی و فرصت پیش آمده استفاده کنیم و بیشتر با مکتب فکری، آرمان و اهداف امام حسین (ع) و قیام عاشورا آشنا شویم چرا که اتفاقات روز عاشورا خود یک کلاس درس است و ماه محرم تنها برای شرکت در مجالس عزاداری نیست.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند «در شهادت امام حسین (ع) حرارتی در دل انسان‌های مؤمن است که هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود»، هدف امام حسین (ع) احیاء و زنده ماندن دین بوده در این راه تمام هستی خود را فدا کرد، خداوند متعال به خاطر آن فداکاری بزرگ این عظمت را به سیدالشهدا (ع) داده و در ایام محرم و صفر که اوج فعالیت‌های دینی، فرهنگی و تبلیغی بوده مردم به صورت خودجوش وارد صحنه می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در ماه محرم تنها به روضه‌خوانی و ذکر مصیبت اکتفا نشود و باید از این فرصت در راستای بصیرت‌افزایی مردم در جامعه استفاده کرد.

مقام ارشد قضایی استان خاطرنشان کرد: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه امروز جامعه از این امر مهم غافل شده است و بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی به دلیل کمرنگ شدن امر به معروف است و باید در این مسیر باید دقت داشت که هر معروفی امر و هر منکری نهی نشود؛ نباید این واجب الهی تنها در یک مسئله خاص مانند پوشش بانوان منحصر گردد.

حجت الاسلام قدرتی اظهار داشت: امروزه در جامعه منکراتی وجود دارد که مادر بسیاری از منکرات است که اگر جامعه از آن نهی شود، بسیاری از منکرات نیز از بین می‌رود. مسئله عفاف و حجاب مسئله مهمی است که در صورت بی‌توجهی به آن، آسیب‌های زیادی در جامعه رواج می‌یابد، اما نباید تنها در این مسئله تمرکز کرد و نسبت به رواج دیگر منکرات غافل شد به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از مدیران و مسئولان ما نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارند.

وی عنوان کرد: دشمنان قسم خورده نظام دندان تیز کرده اند تا با آسیب زدن به این نظام مردمی و با هجمه های فراوان به دنبال زیر سوال بردن خدمات سه قوه هستند و دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند که ما باید هشیار باشیم.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: امروز شرایط کشور بسیار حساس است و باید همه دست در دست هم دهیم و با وحدت، یکدلی و یکرنگی از این بحران و جنگ اقتصادی پیش آمده که برخی به دلیل تحریم های دشمنان و برخی به دلیل کوتاهی مسئولان و بی تدبیری آنان است نیز بگذریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دشمنان این نظام اسلامی با اتحاد به دنبال ضربه زدن به این نظام مردمی هستند و در این سال ها با راه اندازی جنگ های مختلف سیاسی و اجتماعی و امروز هم با جنگ اقتصادی به دنبال این هستند که بین جامعه و حاکمیت شکاف ایجاد کنند اما این مردم همیشه نشان داده اند که پای نظام و انقلاب خود هستند و همانند سال های هشت سال دفاع مقدس با استقامت و ایثار و از خود گذشتگی در مقابل دشمنان ایستاده اند و از اتحاد آنها هراسی نخواهیم داشت.

حجت الاسلام قدرتی با بیان این که مدیران باید خود را مدیون خون شهداء بدانیم و یقین بدانیم که در فردای قیامت باید پاسخگوی خون این شهیدان باشیم، گفت: شهداء از جان شیرین خود گذشتند تا جامعه آزادانه و در اوج قله های اقتدار زندگی کند پس باید قبول مسئولیت ها با هدف جلب رضایت خدا، شهداء و مردم باشد و نباید تنها همسویی سیاسی موجب شود فردی نالایق در پست های مدیریتی قرار گیرد و موجب زحمت جامعه شود.

رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: بحث آسیب های اجتماعی تنها به یک ارگان و نهاد مربوط نیست بلکه این جریان یک پازلی است که اگر قطعه ای از آن کم بوده و یا جابجا شود، نتیجه درستی نمی دهد، با نگاه مشترک و دلسوزی که داریم باید همه احساس تکلیف کرده و تلاش کنیم.

وی در پایان بیان کرد: گاهی اوقات وقتی جرمی اتفاق می افتد، همه نگاه ها به سوی دستگاه خاصی سوق می یابد در حالی که چنین نگاه علمی نبوده و جایگاه درستی برای بررسی واقعیت های جامعه ندارد.

حجت الاسلام قدرتی در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی همه توان و تلاش خود را برای کاهش جرائم و آسیب ها و مخاطرات اجتماعی به کار گرفته است اما قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند در این مسیر موفق نخواهد شد و لازم است همه دستگاه ها و نهاد های متولی امر فرهنگ به میدان بیایند و به دستگاه قضایی کمک کنند و تحقق این امر مهم نیاز به حضور همه افراد جامعه را در میدان عمل دارد.