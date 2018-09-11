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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

رئیس کل دادگستری قزوین:

دشمنان به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند

دشمنان به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دشمنان قسم خورده نظام با هجمه های فراوان به دنبال زیر سوال بردن خدمات سه قوه و ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند که ما باید هشیار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز سه شنبه در دیدار مسئولان قضایی استان با مردم قزوین که در مسجد سجادیه برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه ماه محرم قرار داریم و باید از فضای معنوی و فرصت پیش آمده استفاده کنیم و بیشتر با مکتب فکری، آرمان و اهداف امام حسین (ع) و قیام عاشورا آشنا شویم چرا که اتفاقات روز عاشورا خود یک کلاس درس است و ماه محرم تنها برای شرکت در مجالس عزاداری نیست.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند «در شهادت امام حسین (ع) حرارتی در دل انسان‌های مؤمن است که هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود»، هدف امام حسین (ع) احیاء و زنده ماندن دین بوده در این راه تمام هستی خود را فدا کرد، خداوند متعال به خاطر آن فداکاری بزرگ این عظمت را به سیدالشهدا (ع) داده و در ایام محرم و صفر که اوج فعالیت‌های دینی، فرهنگی و تبلیغی بوده مردم به صورت خودجوش وارد صحنه می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در ماه محرم تنها به روضه‌خوانی و ذکر مصیبت اکتفا نشود و باید از این فرصت در راستای بصیرت‌افزایی مردم در جامعه استفاده کرد.

مقام ارشد قضایی استان خاطرنشان کرد: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه امروز جامعه از این امر مهم غافل شده است و بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی به دلیل کمرنگ شدن امر به معروف است و باید در این مسیر باید دقت داشت که هر معروفی امر و هر منکری نهی نشود؛ نباید این واجب الهی تنها در یک مسئله خاص مانند پوشش بانوان منحصر گردد.

حجت الاسلام قدرتی اظهار داشت: امروزه در جامعه منکراتی وجود دارد که مادر بسیاری از منکرات است که اگر جامعه از آن نهی شود، بسیاری از منکرات نیز از بین می‌رود. مسئله عفاف و حجاب مسئله مهمی است که در صورت بی‌توجهی به آن، آسیب‌های زیادی در جامعه رواج می‌یابد، اما نباید تنها در این مسئله تمرکز کرد و نسبت به رواج دیگر منکرات غافل شد به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از مدیران و مسئولان ما نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارند.

وی عنوان کرد: دشمنان قسم خورده نظام دندان تیز کرده اند تا با آسیب زدن به این نظام مردمی و با هجمه های فراوان به دنبال زیر سوال بردن خدمات سه قوه هستند و دنبال ایجاد فاصله بین مردم و نظام هستند که ما باید هشیار باشیم.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: امروز شرایط کشور بسیار حساس است و باید همه دست در دست هم دهیم و با وحدت، یکدلی و یکرنگی از این بحران و جنگ اقتصادی پیش آمده که برخی به دلیل تحریم های دشمنان و برخی به دلیل کوتاهی مسئولان و بی تدبیری آنان است نیز بگذریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: دشمنان این نظام اسلامی با اتحاد به دنبال ضربه زدن به این نظام مردمی هستند و در این سال ها با راه اندازی جنگ های مختلف سیاسی و اجتماعی و امروز هم با جنگ اقتصادی به دنبال این هستند که بین جامعه و حاکمیت شکاف ایجاد کنند اما این مردم همیشه نشان داده اند که پای نظام و انقلاب خود هستند و همانند سال های هشت سال دفاع مقدس با استقامت و ایثار و از خود گذشتگی در مقابل دشمنان ایستاده اند و از اتحاد آنها هراسی نخواهیم داشت.

حجت الاسلام قدرتی با بیان این که مدیران باید خود را مدیون خون شهداء بدانیم و یقین بدانیم که در فردای قیامت باید پاسخگوی خون این شهیدان باشیم، گفت: شهداء از جان شیرین خود گذشتند تا جامعه آزادانه و در اوج قله های اقتدار زندگی کند پس باید قبول مسئولیت ها با هدف جلب رضایت خدا، شهداء و مردم باشد و نباید تنها همسویی سیاسی موجب شود فردی نالایق در پست های مدیریتی قرار گیرد و موجب زحمت جامعه شود.

رئیس کل دادگستری قزوین تصریح کرد: بحث آسیب های اجتماعی تنها به یک ارگان و نهاد مربوط نیست بلکه این جریان یک پازلی است که اگر قطعه ای از آن کم بوده و یا جابجا شود، نتیجه درستی نمی دهد، با نگاه مشترک و دلسوزی که داریم باید همه احساس تکلیف کرده و تلاش کنیم.

وی در پایان بیان کرد: گاهی اوقات وقتی جرمی اتفاق می افتد، همه نگاه ها به سوی دستگاه خاصی سوق می یابد در حالی که چنین نگاه علمی نبوده و جایگاه درستی برای بررسی واقعیت های جامعه ندارد.

حجت الاسلام قدرتی در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی همه توان و تلاش خود را برای کاهش جرائم و آسیب ها و مخاطرات اجتماعی به کار گرفته است اما قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند در این مسیر موفق نخواهد شد و لازم است همه دستگاه ها و نهاد های متولی امر فرهنگ به میدان بیایند و به دستگاه قضایی کمک کنند و تحقق این امر مهم نیاز به حضور همه افراد جامعه را در میدان عمل دارد.

کد مطلب 4400118

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