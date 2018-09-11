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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

تعرض به سفارت ایران در فنلاند/ بازداشت ۴ مهاجم

تعرض به سفارت ایران در فنلاند/ بازداشت ۴ مهاجم

رسانه های فنلاند اعلام کردند که ۴ آشوبگری که در هلسینکی به سفارت ایران تعرض کرده و با پلیس درگیر شده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فنلاند تودی خبر داد گروهی آشوبگر بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) در برابر سفارت ایران در هلسینکی تجمع کرده و پرچم ایران را پایین کشیده و آتش زدند.

این افراد اقدام به پرتاب سنگ به سمت پلیس کردند که توسط ماموران چهار تن از آنها دستگیر شدند. از هویت متعرضین خبری منتشر نشده و در جریان این درگیری کسی آسیب ندید.

فنلاند تودی به نقل از پلیس فنلاند خبر داد که پلیس از پیش مطلع شده بود که قرار است از ساعت ۱ تا ۳ بعد از ظهر این اعتراضات انجام شود ولی در جریان آشوبگری ها معترضین به خشونت متوسل شدند.

کد مطلب 4400147

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