تعرض به سفارت ایران در فنلاند/ بازداشت ۴ مهاجم

به گزارش خبرگزاری مهر، فنلاند تودی خبر داد گروهی آشوبگر بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) در برابر سفارت ایران در هلسینکی تجمع کرده و پرچم ایران را پایین کشیده و آتش زدند.



این افراد اقدام به پرتاب سنگ به سمت پلیس کردند که توسط ماموران چهار تن از آنها دستگیر شدند. از هویت متعرضین خبری منتشر نشده و در جریان این درگیری کسی آسیب ندید.



فنلاند تودی به نقل از پلیس فنلاند خبر داد که پلیس از پیش مطلع شده بود که قرار است از ساعت ۱ تا ۳ بعد از ظهر این اعتراضات انجام شود ولی در جریان آشوبگری ها معترضین به خشونت متوسل شدند.