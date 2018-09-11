به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری اشنویه با بیان اینکه نقشه های اجرایی شدن این طرح در تمام شهرها و حتی مناطق روستایی مشخص شده است افزود: طرح تکاپو برای تایید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و در استانها نیز با امضای استاندار، نمایندگان وزارت کار و تعاون و نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال ۱۵۰میلیارد تومان در حوزه ارتباطات آذربایجان‌غربی سرمایه‌گذاری می‌شود افزود: آذربایجان غربی در بخش توسعه زیرساخت ها از توازن خوبی برخوردار نیست و با هزینه این اعتبارات می توان بخشی از مشکلات را برطرف کرد.

جهرمی با بیان اینکه توسعه شبکه های ارتباطی و زیرساخت های فناوری در مناطق روستایی از اولویت های دولت در سالجاری است عنوان کرد: تاکنون ۵۶ درصد از روستاهای کشور به نسل جدید اینترنت متصل شده اند و تا پایان سال جاری به نسل سوم و چهارم اینترنت همراه متصل می شود و این امر نقش بسیار زیادی در توسعه مناطق روستایی دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر بتوان به وسیله فناوری اطلاعات ظرفیت گردشگری منطقه را به‌همگان نشان داد گام بسیار خوبی در راستای توسعه این منطقه است که باید در قالب خدماتی‌دهی صورت گیرد که در قالب بوم‌گردی می‌تواند ترویج یابد.

وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات راه حل بسیاری از مشکلات امروز است، اضافه کرد: با استفاده از ظرفیت های ارتباطی می توان گردشگری و بوم گردی را به جامعه شناساند و توسعه این بخش را در تمام مناطق کشور به ویژه آذربایجان غربی رقم زد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: جمع بندی ما بر این است که شرایط اشنویه تا پایان سال در بحث فناوری و ارتباطات هتر شده و فاصله مناطق روستایی و شهری در این میان بسیار کم خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۳۹ سایت فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی و ۱۰۰ روستای اشنویه به خدمات نسل جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز می شود افزود: در حال حاضر ۱۴۹ روستای اشنویه به خدمات ارتباطی مجهز است.