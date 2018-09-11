راه عاشورا ادامه دارد/ آماده کمک برای حل مشکلات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور صبح سه شنبه در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج در مشهد اظهارکرد: انقلاب اسلامی مینیاتوری از عاشورای سیدالشهدا(ع) بود و این واقعه به همه نشان داد که برای رسیدن به سعادت باید راه دین و خدا مدنظر باشد.

وی افزود: زمانی که کانون های قدرت و ثروت در جامعه رشد کنند دیگر جایی برای تعالیم الهی نیست و در این شرایط است که امام حسین (ع) را در کربلا به شهادت می رسانند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: مردم ما دلداده مکتب اهل بیت (ع) هستند و ۴۰ سال است در برابر توطئه های مختلف دشمن ایستادگی کرده اند و نگذاشتند استکبار به اهداف خود دست یابد.

غیب پرور گفت: امروز نیز شرایط کشور سخت است و باید از ظرفیت بسیج در حل مشکلات استفاده شود که ما آمادگی خود را در این زمینه به مسئولان کشور اعلام کرده ایم اما از آنها گلایه داریم که از این ظرفیت استفاده نکرده اند.

جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج تصریح کرد: در این شرایط ما در کنار مردم خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد تا جایی که می توانیم باری را از دوش مردم برداشته و وظیفه خود را ایفا کنیم. ما گردنه‌های خطرناکی را در ۴۰ سال گذشته پشت سر گذاشتیم و با مدیریت توانستیم از این برهه ها عبور کنیم.

غیب پرور اظهار کرد: دشمن نمی تواند ما را تهدید کرده و برای ما خط و نشان بکشد زیرا ما با گام های محکم و استوار تا زمان فرج امام عصر(عج) مبارزه و استقامت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ناامیدی در انقلاب اسلامی معنایی ندارد و همه باید کمک کرده و با همدلی و امیدواری مشکلات را حل کنیم.