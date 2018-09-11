به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «فواد چودری» وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد که «عمران خان» نخست وزیر این کشور به زودی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

هر چند تاریخ حتمی این سفر هنوز اعلام نشده است اما این اولین سفر خارجی عمران خان بعد از به عهده گرفتن سمت نخست وزیری پاکستان است.

به گفته وزیر اطلاع رسانی پاکستان آمادگی های لازم جهت این سفر در حال انجام است و عمران خان طی این سفر با پادشاه و ولیعهد عربستان و سایر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

پیش از این نیز روزنامه اردو زبان «نوای وقت» پاکستان به نقل از منابع آگاه در وزارت امور خارجه این کشور نوشت: عمران خان به احتمال قوی پس از برگزاری مراسم تحلیف به عربستان سعودی سفر کرده و پس از آن نیز، ولیعهد سعودی به اسلام آباد سفر می کند.

گفتنی است که چند روز گذشته نیز «عواد بن صالح العواد» وزیر ارتباطات عربستان طی سفر به پاکستان با «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه و عمران خان نخست وزیراکستان دیدار و گفتگو کرد.