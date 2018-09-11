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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

«عمران خان» در اولین سفر خارجی به عربستان می‌رود

«عمران خان» در اولین سفر خارجی به عربستان می‌رود

وزیر اطلاع رسانی پاکستان از سفر قریب الوقوع نخست وزیر این کشور به عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «فواد چودری» وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد که «عمران خان» نخست وزیر این کشور به زودی به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

هر چند تاریخ حتمی این سفر هنوز اعلام نشده است اما این اولین سفر خارجی عمران خان بعد از به عهده گرفتن سمت نخست وزیری پاکستان است.

به گفته وزیر اطلاع رسانی پاکستان آمادگی های لازم جهت این سفر در حال انجام است و عمران خان طی این سفر با پادشاه و ولیعهد عربستان و سایر مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

پیش از این نیز روزنامه اردو زبان «نوای وقت» پاکستان به نقل از منابع آگاه در وزارت امور خارجه این کشور نوشت: عمران خان به احتمال قوی پس از برگزاری مراسم تحلیف به عربستان سعودی سفر کرده و پس از آن نیز، ولیعهد سعودی به اسلام آباد سفر می کند.

گفتنی است که چند روز گذشته نیز «عواد بن صالح العواد» وزیر ارتباطات عربستان طی سفر به پاکستان با «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه و عمران خان نخست وزیراکستان دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 4400192

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      0 1
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      متاسفانه عمران خان برای اولین سفر خارجی خود بد کشوری را انتخاب کرد. کشوری که مرتب به کشورهای دیگر رشوه میدهد و با این ابزار از آنان میخواهد در جهت سیاستهای ال سعود باشند. حیف شد
    • باغچقی IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      1 0
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      اولین کشوری که به پاکستان برای ریاست جمهوری تبریک گفت عربستان بود... و پاکستان در جهت این رفتار تشخیص داده که اولین کشور برای سفر خارجی عمران خان هم همون عربستان باشه.. یعنی از هر دست بدهی از همون دست میگیری
    • تمشکال IR ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      2 0
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      قرار بود ابتدا بیاید ایران اما بوی دلارهای نفتی سعودی مسیرش را عوض کرد.
    • علی IR ۱۶:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      0 0
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      قابل توجه مسئولان سیاسی
    • نادر IR ۱۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
      0 0
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      اینهم وا داد ، ظاهرا" قرار بود اولین سفر خارجی عمران خان ایران باشد ولی احتمالا" بوی دلار نفتی برای ایشان دل انگیزتر است .

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