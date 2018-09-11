نتیجه فتنه های آخر الزمانی شکست دشمن و روسفیدی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در مراسم عزاداری دهه نخست محرم در ستاد فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار داشت: از اساسی ترین احساس های انسانی انسان حس پرستش است.

وی با بیان اینکه از ابتدای تاریخ تاکنون انسان از پرستش جدا نبوده است، بیان کرد: انسان برای عبودیت آفریده شده و چون این جزء جوهره وجودش است نمی تواند از آن جدا شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شاید برخی راه های انحرافی را در پیش می گیرند و خیال می کنند از عبودیت گریخته اند اما این امکان پذیر نیست، عنوان داشت: این افراد از عبودیت خداوند یکتا شانه خالی کرده اند اما به هر حال بنده چیز دیگری شده اند.

عبادی با بیان اینکه انسان بخواهد یا نخواهد در بند یک شی قرار می گیرد، بیان داشت: اگر این شی حق باشد سعادت است اما اگر حق نباشد هرچند از بندگی حق فرار کرده اما از بندگی خارج نشده است.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از امور روزمره که برای جامعه بشری نیز مشکل ساز می شود مظاهر عبودیت غیر حق است، افزود: برخی برای پول، برخی برای شهرت و برخی برای قدرت و ریاست خود بندگی می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گاه مسائلی به عنوان توحید و شرک مطرح می شود که نه وجه علمی، نه تحقیق و نه جنبه نظری دارد، بیان کرد: اما آنچه در این زمینه درست است سه مورد بوده که یکی از آن ها از لسان فقیه بوده که مرز شرکت و توحید را بیان می کند.

عبادی با بیان اینکه در این باب خود پیغمبر اکرم(ص) به باطل کار نگرفته بلکه مباحث ظاهری مد نظر است، عنوان داشت: در مرحله دوم در بحث های نظری و کلام که با مقدمات و برهان ارائه و به اقتضای بحث های عقیدتی و کلامی مرزهایی برای توحید و شرک بیان می شود.

وی اضافه کرد: مرحله سوم نیز مرحله ای است که در این دنیا به درد ارزیابی خودمان می خورد و تنها امری است که مربوط به خدا بوده و معیارها بر این در قیامت انسان را روسفید یا روسیاه می کند.

راه نجات از آزمایشات آخرالزمانی خروج از بندگی غیرخداست

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه شناسنامه و اسم مسلمان در قیامت به درد نمی خورد بلکه باید دید در بند و قید و بنده چه چیزی و چه کسی است؟ افزود: اصلی ترین مسئله ای که سرنوشت قیامت و بعد از آن را رقم می زند این است و بنابراین نکند عمری به اسم مسلمان و موحد بگذرانیم اما در باطن مشکل داشته باشیم.

عبادی با بیان اینکه امروز برخی دم از مسلمانی میزنیم اما با تمام وجود در خدمت دشمنان خدا قرار دارند، افزود: هر کس به طریقی ظلم و کفر را تأیید و کمک کند و یا در مقابل آن سکوت کند در ظلم آن ها شریک هستند.

وی ادامه داد: حتی در داخل نظام مقدس جمهوری اسلامی عناصری با تعبیرها و توجیه ها از کفر و ظلمی که در دنیا می شوند یا بی تفاوت هستند و یا توجیه می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز مسلمانان را در محاصره قرار می دهند و روزی ۱۵۰ کودک در یمن جان می دهند، افزود: هر کسی با هر اسمی که گاهی در لباس مسئولیت نیز هستند با سکوت و توجیه خود از این ستم ها حمایت می کنند مسلمانان نیستند

عبادی با بیان اینکه آزمایش عظیمی پیش آمده و تنها راهش این است که خود را از بندگی غیر خدا آزاد کنیم، عنوان داشت: نوه های پیغمبر را شهید و اسیر کردند اما عده ای حق را به آن ها دادند و الان نیز همین گونه است.

برخی در داخل کشور ستون پنجم دشمن هستند

وی ادامه داد: امروز عده ای در کشور کارهای اسرائیل، آمریکا و انگلیس را توجیه می کنند و در مقابل نسبت به کسانی که اهل ایثار و جهاد، توحید و ایمان هستند، کج دهنی می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه این ها با دشمنان خدا، اسلام و دین می سازند و بر علیه اسلام، انقلاب و ولایت فقیه به هر نحوی نیش می زنند، بیان کرد: این اشخاص از صهیونیسم ها بدتر هستند چراکه اگر این ها نباشند نه اسرائیل و نه دشمنی وجود دارد و این ها ستون پنجم دشمن هستند.

عبادی با تأکید بر اینکه فتنه های آخرالزمانی پیچیده است و خوش بحال کسانی که با بصیرت حق را از باطل تشخیص می دهند، افزود: نتیجه این آزمایشات شکست دشمن و روسفیدی دشمنان اسلام است.

وی اضافه کرد: کسانی که در این آزمایشات نمره خوب بیاورند از آن هایی که ظهور حضرت را درک کنند، ارزششان بالاتر است.