به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دویران ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان از اتمام پروژه پیادهراه زنجان تا دو روز آینده خبر داد و گفت: این پروژه طبق وعده مجموعه شهرداری مبنی بر اتمام آن قبل از ایام محرم، به پایان رسید.
وی با بیان اینکه در شرایط امروز کشور، اجرای پروژهها در بخشهای مختلف بیتردید با مشکلاتی همراه خواهد بود و باید با مدیریت جهادی نسبت به انجام پروژهها بهویژه پروژههای حوزه شهری اقدام کرد، افزود: عملکرد مجموعه شهرداری زنجان در اجرای پروژه پیادهراه قابل تقدیر است؛ چرا که مهمترین اصل در اجرای این پروژه، اتمام آن در موعد مقرر بود که به انجام رسید.
دویران با اشاره به فرا رسیدن ایام محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان، اهتمام مجموعه شهرداری زنجان به برگزاری برنامههای مختص به این ایام را خواستار شد و تصریح کرد: شهر زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی باید در اجرای برنامههای مفهومی در خصوص واقعه عاشورا برنامههای شاخصی داشته باشد که انتظار داریم شهرداری زنجان بتواند به برگزاری این برنامهها در فضاهای عمومی مبادرت ورزد.
دویران در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژههای شهری در زنجان، از روند خوب اجرای پروژههای بزرگ در این منطقه خبر داد و با یادآوری اینکه رضایتمندی چندانی در اجرای پروژههای خرد را شاهد نبودهایم، ادامه داد: این عدم رضایت را نمیتوان به طور صد درصد مربوط به مجموعه شهرداری دانست؛ چرا که پروژهها به پیمانکار واگذار شده و پیمانکاران نیز به دلیل شرایط امروز اقتصادی در کشور، قادر به انجام پروژهها همچون گذشته نیستند.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان همچنین با یادآوری اینکه با توجه به وضعیت ارزی و نوسانات به وجود آمده، نحوه عقد قراردادهای شهرداری با پیمانکاران تغییر میکند، اظهار کرد: امیدواریم روند اجرای پروژههای شهری در زنجان به گونهای پیش برود که مردم در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
وی با اشاره به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، خاطرنشان کرد: در آستانه بازگشایی مدارس از شهردار درخواست داریم که شهر را برای بازگشایی مدارس آماده کند که در این راستا نظافت شهری باید در اولویت همه برنامهها باشد.
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