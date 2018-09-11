انشعاب رایگان آب، برق و گاز ۱۵۰۸ مددجو در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صیادی با اشاره به اینکه بر اساس بند «د» ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیان کرد: به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، خانوار تحت حمایت کمیته امداد از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی و انشعاب خانگی معاف هستند.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، مددجویان تحت حمایت میتوانند تنها یک بار از پرداخت عوارض شهرداری، صدور پروانه ساختمانی و انشعاب آب، برق و گاز معاف شوند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قزوین افزود: در سال ۹۶ در استان قزوین هزار و ۵۰۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان از انشعاب رایگان آب، برق و گاز بهرهمند شدهاند.
وی گفت: تعامل بسیار خوبی بین کمیته امداد و سایر دستگاههای اجرایی استان برقرار است تا از این طریق بتوانیم خدمات هدفمند و مطلوبی را به خانوار تحت حمایت ارائه کنیم.
صیادی اعلام کرد: از این تعداد ۹۸۷ خانوار تحت حمایت ساکن در مناطق محروم از انشعاب رایگان بهرهمند شدهاند و ۵۲۱ انشعاب رایگان نیز به خانوار ساکن در شهرها و مناطق برخوردار واگذار شده است.
وی با اعلام اینکه ۸۳۶ خانوار از انشعاب رایگان گاز بهرهمند شدهاند، بیان کرد: ۲۰۵خانوار از انشعاب آب، ۲۴۳خانوار از انشعاب برق، ۱۰خانوار از انشعاب فاضلاب، ۸۰خانوار از گواهی پروانه ساختمانی و۱۳۴ خانوار از عوارض شهرداری بهرهمند شدهاند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان قزوین با اشاره به اینکه کمیته امداد رسیدگی به مددجویانی را که در مناطق محروم سکونت دارند در اولویت برنامههای خود قرار داده است، گفت: هرچقدر گستره همکاریها با سایر دستگاههای اجرایی را توسعه ببخشیم، به همان میزان شاهد توسعه و پیشرفت مناطق محروم خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مددجویان متقاضی دریافت انشعاب رایگان آب، برق و گاز میتوانند با مراجعه به کمیته امداد ادارات محل سکونت خود معرفینامه دریافت کرده و به ادارات مربوطه مراجعه کنند، افزود: کمیته امداد به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور خانوار تحت حمایت میکوشد تا با همکاری خیران و دستگاههای اجرایی مسیر خوداتکایی آنها را هموارتر کند.
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