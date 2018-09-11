برپایی۵۰هزار نمایشگاه کتاب در مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ کتابخوانی در مدارس اظهارکرد: به منظورتوسعه فرهنگ کتا ب و کتابخوانی در بین دانش آموزان و با همکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در آبان ماه امسال ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه برپا می شود.

وی افزود: همزمان با بیست ششمین هفته کتاب جمهوری اسلامی در آبان ماه بیست و یکمین دوره طرح ملی ۵۰ هزار نمایشگاه در مدارس ۳۲ استان کشور، با اجرای مو سسه فرهنگی منادی تربیت برگزار می شود.

رمضانی ادامه داد: مقدمات برپایی این نمایشگاه ها از مردادماه آغاز شده و تا کنون ۳۰۰ ناشر در مراحل اولیه این طرح شرکت کرده اند و پس از ارزیابی کار گروه کتاب، آثار ۲۰۰ ناشر مورد تایید قرار گرفت است.

وی اضافه کرد: تا کنون ۱۰ هزار و۵۰۰ عنوان کتاب به دبیرخانه انتخاب کتاب مستقر در موسسه فرهنگی منادی تر بیت رسیده که از این تعداد ۶۵۰۰ عنوان جهت ارائه در نمایشگاه های مدارس مورد تائید قرار گرفته است، لذا

این کتابها از فردا در قالب نمایشگاه به تفکیک گروهای سنی ومقطع تحصیلی به مدت ۳ روز دراردوگاه رامسر به نمایش گذاشته می شود وکارشناسان کتاب استان ها اقدام به انتخاب کتاب خواهند نمود خرید کتاب های سال ۹۶بر اساس قیمت پشت جلد از ناشرین حدود سه و نیممیلیارد تومان بود ه است که با ۴۰درصد تخفیف دریافت شده است.

مدیر کل فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در نمایشگاه رامسر از ۳ استان ممتاز ۶ استان بر تر سال گذشته با اهدای لوح تندیس وهدیه نقدی تقدیر می شود.