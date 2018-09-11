کتابخانه های عمومی شیراز میزبان کارگاه آموزش مهارت زندگی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله کارگاه های آموزشی «مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی» ویژه گروه های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال با تدریس اساتید روان شناسی دانشگاه شیراز در یک دوره ۴۰ ساعته و ۲۰ جلسه در شهریور و مهرماه برگزار خواهد شد.

این کارگاه ها با توجه به نیازهای مخاطبان و با هدف ارتقای سطح زندگی کاربران، آموزش شیوه های به زیستی به خانواده ها، شیوه های تحکیم خانواده و فرزندپروری برگزار می شود و آموزش مهارت برقراری ارتباط مؤثر، کنترل استرس و هیجان، تفکر خلاق، پیشگیری از اعتیاد و بیماری و... از جمله سرفصل های این نشست هاست.

نخستین جلسه این کارگاه ها، با عنوان «زندگی زناشویی، مواجهه با مشکلات و تعارضات»، چهارشنبه ۲۱ شهریور جاری در کتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی ساعت ۹ صبح برگزار می شود و پس از آن کارگاه «کنترل استرس، مدیریت هیجان و تفکر خلاق» در کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز در ۲ جلسه و روزهای ۲۵ شهریور و ۱ مهرماه ساعت ۱۵ برپا خواهد شد.

کتابخانه عمومی حجاب شیرازی روزهای ۲۴ و ۳۱ شهریور ساعت ۹ و کتابخانه عمومی نظامی گنجوی نیز در روزهای ۲۶ شهریور و ۲ مهر ساعت ۱۰ میزبان کارگاه «کنترل استرس، مدیریت هیجان و تفکر خلاق» خواهند بود.

همچنین ۲۷ شهریور ساعت ۹ و ۳ مهرماه ساعت ۱۵ کارگاه «ارتباط مؤثر، کنترل استرس و مدیریت هیجان» در کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان تشکیل می شود و همین کارگاه در روزهای ۵ و ۱۱ مهرماه ساعت ۱۴ نیز در کتابخانه عمومی وصال شیرازی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان بندی دیگر جلسات این کارگاه آموزشی در کتابخانه های عمومی شهر شیراز متعاقباً اعلام خواهد شد.