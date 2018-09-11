نشست نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه در ژنو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نشست نمایندگان عالی کشورهای ضامن روند آستانه با سازمان ملل برای بررسی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو آغاز شد.

هدف از این نشست که روز گذشته نیز انجام شد بررسی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه است.

استفان دی‌میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه هفته گذشته اعلام کرده بود که این مذاکرات از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که فرصتی را برای از سرگیری روند سیاسی در سوریه فراهم می کند و تشکیل کمیته قانون اساسی، نقطه آغازی برای رسیدن به هدف خواهد بود.

گفتنی است از ماه ژوئن تاکنون این دومین دیدار نمایندگان کشورهای ضامن آتش بس در سوریه یعنی ایران، روسیه و ترکیه با دی میستورا محسوب می شود.