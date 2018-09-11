جعفر مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن جشن شکوفهها ویژه کلاس اولیها، اظهار کرد: مراسم ویژه این روز همچون گذشته و در تاریخ سی و یکم شهریورماه برگزار خواهد که البته به دلیل اینکه در ماه محرم هستیم حال و هوای جشن شکوفهها عاشورایی و متفاوت با سالهای قبل است.
وی ادامه داد: امسال منتظر حضور ۴۵ هزار دانشآموز کلاس اول در سطح مدارس ابتدایی استان هستیم که در این روز دانش آموزان با محیط مدرسه و معلمان آشنا میشوند و در مدت حضور خود در نخستین روز مدرسه، برنامههای خوبی که برای این عزیزان تدارک دیدهایم را سپری میکنند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزشوپرورش استان البرز در خصوص تعداد دانش آموزان دختر و پسر کلاس اولی در استان البرز بیان کرد: سطح پوشش استان در این پایه تحصیلی بیش از ۹۹.۹۰ درصد است؛ درنتیجه اگر تفاوتی میان تعداد دانش آموزان دختر و پسر در پایه اول تحصیلات ابتدایی در سطح استان البرز باشد این اختلاف تنها به جمعیت موجود دختران و پسران استان در این رده سنی مرتبط است.
مقیمی در مورد وضعیت مدارس دو نوبتی استان البرز در سطح مقاطع ابتدایی، گفت: در بحث فضای آموزشی در کل وضعیت مناسبی را در سطح استان شاهد نیستیم و این اتفاق محصول یک یا دو سال گذشته نیست بلکه در چندین سال قبل حادثشده اما در سالهای اخیر حادتر شده است و موجب شده هنوز مدارس دو نوبتی زیادی در البرز داشته باشیم.
وی عنوان کرد: در سالهای اخیر ساختوسازها درزمینهٔ توسعه فضاهای آموزشی که توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس دنبال میشود به دلیل کمی اعتبارات دولتی برای این بخش کمتر بوده و از سویی رشد جمعیتی در استان البرز هم نسبت به گذشته بیشتر شده است.
وی با برشمردن اینکه برخی استانهای کشور حتی یک درصد رشد جمعیتی هم ندارند، افزود: در استان البرز رشد جمعیت بیش از ۳ درصد است و در برخی شهرهای البرز ازجمله اشتهارد در برخی فواصل زمانی رشد جمعیت بیش از۸ درصد است که این رویداد متاثرازعواملی ازجمله راهاندازی فعالیتهای بیشتر صنایع و توسعه اقتصادی در شهرک صنعتی این شهر است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزشوپرورش استان البرز در خصوص مدتزمان حضور دانش آموزان ابتدایی در یک نوبت مدرسه و ساعت آموزش آنها، گفت: برنامههای زمانبندیشده در این مورد همانند سالهای تحصیلی قبل دنبال میشود اما با کوتاه شدن روزها در فصل پاییز و زمستان تمهیداتی ویژه برای دانش آموزان نوبت عصر اندیشیده میشود تا رفتوآمدی در شب نداشته باشند.
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