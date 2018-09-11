ضرورت همکاری و همدلی در رفع چالش دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی احمدآبادی در مراسم تودیع و معارفه مسئولان نهاد رهبری در دانشگاه‌ها که امروز در این دانشگاه برگزار شد، گفت: جایگاه ویژه دانشگاه تهران می‌طلبد که میزبان این مراسم ویژه باشد. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها باید منویات مقام معظم رهبری را در دانشگاه پیاده کند به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای در دانشگاه دارد و مواجهه آن با مشکلات از جنبه معنوی بسیار زیاد است.

وی افزود: نقش فرهنگی نهاد در دانشگاه‌ها حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزاری دروس معارف در دانشگاه‌ها است. ارتباطی که نهاد با بدنه روحانیت در دانشگاه ایجاد می‌کند جایگاه ویژه‌ای به این نهاد می‌دهد مسئولیت آن مسئولیت بزرگی است از این رو فردی مورد توجه رهبری قرار می‌گیرد و حکم این مسئولیت را از ایشان دریافت می‌کند.

نیلی افزود: حجت الاسلام محمدیان تعامل بسیار خوبی به ویژه با دانشگاه تهران داشت و ما همواره از توجهات ایشان برخوردار می‌شدیم. موضوعات زیادی در دانشگاه‌ها است و دانشجویان با مشکلات زیادی مواجه می‌شدند فارغ از اینکه ایشان چه قدر در این زمینه موفق بودند تشکر ویژه دارم و از بیانات حجت الاسلام رستمی و نگاه ایشان به دانشگاه نیز لذت بردم و امیدوارم خدمات ادامه دار حجت الاسلام محمدیان و توجه حجت الاسلام رستمی در دانشگاه‌ها شاهد باشیم. در سایه این همکاری هاست که دانشگاه‌ها موفق خواهند شد.

رئیس دانشگاه تهران گفت: کسانی که مسئولیت‌ها را برعهده می‌گیرند باید بدانند در دانشگاه‌ها چالش‌های زیادی وجود دارد به خصوص در بحث بودجه که باید همکاری و همدلی وجود داشته باشد و امیدواریم در سایه این همکاری شاهد به ثمر رسیدن رشد و پیشرفت دانشگاه‌ها باشیم.