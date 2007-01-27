بیمارستانهای دولتی در پذیرش هموفیلی ها سخت گیری می کنند

فاطمه شیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : بیماران هموفیلی زیر 14 سال در بیمارستان شهید باهنر و بیماران بالای 14 سال در بیمارستان شهید رجایی پذیرش می شوند اما مدارک درخواستی این بیمارستانها هنگام پذیرش غیر ضروری است و بیماران را به زحمت می اندازد.

وی افزود: این بیمارستانها به رغم وجود معرفی نامه بیمار از سوی انجمن بیماری های خاص و انجمن حمایت از بیماران هموفیلی همچنین علائم مشهود بیماران هموفیلی از لحاظ جسمی و ظاهری ، از بیمار درخواست مدرکی نظیر آزمایش برای تشکیل پرونده دارند.

شیدایی خاطر نشان کرد: انجام آزمایش برای اثبات بیماری علاوه بر وقت گیر بودن برای بیمار هزینه هایی نیز دربر دارد و آنها را دچار مشکل می کند.

وی از مسئولان بیمارستان ها خواست : شرایط آسان تری برای بستری این بیماران و تشکلیل پرونده برای آنها در نظر بگیرند و همکاری بهتری با بیماران هموفیلی داشته باشند.