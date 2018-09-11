بانوان مازندران قهرمان مچ اندازی کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم مچ اندازی بانوان استان مقام قهرمانی مسابقات کشور را در ارومیه کسب کردند و در این تیم، انسیه بابا رحیم جوانان ۲طلا، زکیه شریفی در رده جوانان ۲طلا، شکیلا نظری در رده جوانان یک برنز، غزل کلبی خانی یک برنز، محدثه جعفری رده امید یک طلا، مرضیه مهدی زاده در رده بزرگسالان یک طلا و یک برنز، شراره نظری بزرگسالان یک طلا، سیده طاهره موسوی یک نقره، حوریه دیده بان یک برنز، خدیجه مهدی زاده یک طلا کسب کردند.

تیم مازندران، درمجموع با چهار طلا و دو برنز در رده سنی جوانان در مسابقات مچ اندازی کشوری عنوان قهرمانی را کسب کردند وهمچنین تیم بزرگسالان در چپ دست مقام دوم کشوری و راست دست مقام سوم کشور شدند.

مجموع مدال های تیم بانوان مچ اندازی استان مازندران شامل ۹ طلا، دو نقره و سه برنز است.