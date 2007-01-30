با دست پر از چین بازمی گردیم / حریفان قدرتمندی پیش رو داریم

احمد کاویانی در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم اسکی صحرانوردی ایران پیش از این پنج بار در مسابقات آسیایی زمستانی شرکت کرده و تجربیات خوبی در این زمینه دارد.

وی افزود: با وجود تجربیات ارزنده نمی توان حریفان و تیم های شرکت کننده را دست کم گرفت. برای کسب نتیجه باید تلاش اعضای تیم مضاعف شود.

کاویانی چین ، ژاپن و قزاقستان را اصلی ترین رقبای ایران معرفی کرد و گفت: هر چند حریفان قدرتمند هستند اما همانطور که اشاره شد تیم ایران رقیب دست و پا بسته ای نیست.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 50 روز در اردوهای مختلف به سر بردیم که آخرین آن بتازگی به پایان رسیده و مربیان و ملی پوشان در اردوها زحمات بسیاری کشیده اند.

کاویانی یادآور شد: مربیان از آمادگی نفرات تیم راضی هستند و اردوها نیز به صورت منسجم پیگیری شده اند و امیدواریم بتوانیم نتیجه تلاش های خود را با کسب عنوانی قابل قبول ببینیم.

وی تاکید کرد: درعین حال این مسابقات عرصه محک ملی پوشان جوان تر و بانوان است تا برای حضور در عرصه های بزرگ تر و المپیک آماده شوند.

بازی های آسیایی زمستانی از تاریخ 5 تا 15 بهمن ماه در ایالت چانگ چون چین برگزارمی شود و904 ورزشکار از42 کشورآسیایی در 10 رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. ورزشکاران کشورمان در 3 رشته آلپاین، صحرانوردی و اسنوبورد در دو بخش مردان و زنان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.