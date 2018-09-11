تامین داروهای درخواستی مراجعه کنندگان به هلال احمر زمان بر است

محمد علیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داروهای درخواستی مراجعان باید ابتدا توسط سازمان بیمه کننده تامین اجتماعی، بیمه سلامت، نیروهای مسلح و غیره تائید و سپس توسط داروخانه آماده شده و در اختیار مراجعین قرار گیرد و تائید داروها توسط سازمان بیمه کننده چه از طریق سیستم نرم افزاری آن سازمان و چه از طریق کارشناسان مربوطه مستلزم صرف زمان خاص خود است.

وی بیان داشت: وارد کردن بارکد تک تک داروها در سیستم نرم افزار فروش دارو طبق بخشنامه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مستلزم صرف زمان نسبتا طولانی است، بنابراین در صورتیکه موارد فوق توسط پرسنل داروخانه انجام نشود، بیمه هزینه داروی بیمار را تقبل نمی‌کند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در روزهای اخیر به دلیل کامل‌تر بودن داروهای این داروخانه نسبت به داروخانه های دیگر، تعداد مراجعین حدود دو برابر شده است، افزود: با توجه به صرف زمان نسبتا طولانی برای پشت سر گذاشتن همه مراحل تهیه دارو، به مراجعین توصیه می شود با توجه به شماره نوبت خود، زمانبندی لازم را انجام دهند تا از اتلاف وقت بی مورد در محیط داروخانه جلوگیری شود.