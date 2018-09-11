انتقاد از حافظه محوری آموزش در کشور/ ضرورت پرورش در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا روستاپور که اجرای مراسم اختتامیه مسابقات سوروبان (چرتکه ژاپنی) را به عهده داشت، برنامه در ابتدای مراسم به تاثیرات مثبت سوروبان در رفتارهای اجتماعی نظیر مسئولیت‌پذیری و ارتقای نظم‌پذیری در کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

وی پس از پخش کلیپی درباره چکونگی روش اسمارت آکادمی و اثرات آن بر فعالیت بهتر سمت راست مغز و تاثیرات سوروبان بر پیشگیری از بیماری‌هایی چون آلزایمر در بزرگسالی، بر ضرورت پرورش در کنار آموزش در مدارس کشور تاکید کرد.

در ادامه علی بهجو؛ مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و هدیه بهجو؛ عضو هیات مدیره و معاون آموزش اسمارت آکادمی ایران روی سن رفتند و به شصت و هشت برگزیده چهارمین مسابقات کشوری سوروبان این موسسه به ترتیب رتبه مدال طلا، مدال نقره ، مدال برنز و لوح سپاس اهدا کردند.

در این برنامه چهره های علمی و فرهنگی مرتبط نیز حضور داشتند که به ایراد سخنرانی پرداختند.

توجه به پرورش دانش آموزان

پس از اهدای برخی جوایز استاد کامبیز جمشیدی پژوهشگر و مدرس با اشاره به این مهم که والدین و بچه ها باید برای سال تحصیلی آمادگی روانی نیز داشته باشند، گفت: چرتکه ژاپنی سیستمی نوین برای آموزش به دانش آموزان است که متاسفانه خیلی از مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از آن ندارند و به واسطه سودجویی برخی افراد و موسسات از نام این ابزار کمک آموزشی، برخی جبهه گیری می کنند و هنوز جای خود را به خوبی در آموزش کشور باز نکرده است.

وی با انتقاد از شیوه آموزشی کشور که مبتنی بر حفظیات است، بیان کرد: اگر محفوظات را از دانش آموزان بگیریم چیزی از دانش آنها باقی نمی ماند و بیشتر آنها پس از امتحان همان حفظیات را هم دیگر به یاد نخواهند داشت. امیدواریم به واسطه وسایلی چون سوروبان و موسساتی علمی و موثق شاهد پرورش ذهنی بچه هایمان باشیم.

سخنران بعدی دکتر حمید هنرجو فعال اجتماعی و روزنامه نگار گفت: با وجود مشکلات اقتصادی موجود جا دارد که این موسسه فعالیت خود در استان‌های دیگر کشور را بیشتر کند تا همه فرزندان ایران از آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به این که از این طریق خلاقیتهای مختلف کودکان آشکار می شود افزود: خانواده نقش مهمی در این زمینه دارد و این که چهارمین مسابقات با این شور و شوقی که در اینجاست برگزار می شود نشان از درک درست اولیای بچه ها از این موضوع دارد.

در این برنامه والدین در کنار برگزیدگان کودک و نوجوان روی سن رفته و به برخی تغییرات مثبت حاصل از فراگیری مهارت سوروبان در فرزندان خود نظیر مسئولیت پذیری، افزایش نظم و ترتیب، سحرخیزی، نشاط بیشتر، فهم و درک بهتر دروس مدرسه، ارتباط اجتماعی بهتر با همکلاسی ها و معلمان و کاهش کمرویی و گوشه گیری، افزایش اعتماد به نفس و قدرت تمرکز، بالا رفتن قدرت تجسم و تخیل و ماندگاری حافظه بلند مدت اشاره کردند.