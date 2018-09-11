به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تصمیم شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اعزام نشدن تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان به مسابقات جهانی مقدونیه و روسیه، امکان اعزام تیم های مذکور، با توجه به ضوابط و مقررات موضوعه از سوی فدراسیون کشتی مقدور نخواهد بود.

تمامی کشتی‌گیرانی که جهت تامین هزینه های اعزام، مبالغی را در فدراسیون کشتی به امانت گذاشته بودند، می توانند با مراجعه حضوری و یا درخواست کتبی هیات کشتی استان ذیربط (پرداخت به شماره حساب) مبالغ امانتی خود را دریافت کنند.

بر این اساس فدراسیون کشتی مانع حضور ۱۸ پیشکسوت آزادکار و ۱۱ پیشکسوت فرنگی کار که در زمان مقرر در سیستم پذیرش اتحادیه جهانی کشتی (آتنا) ثبت نام کرده اند نخواهد بود تا این نفرات بتوانند بصورت شخصی برای حضور در مسابقات جهانی اقدام کنند.

با توجه به اینکه با ثبت نام در سیستم آتنا، هزینه های اقامت، پذیرش و حضور در مسابقات جهانی برای کشتی گیران ذیربط از سوی فدراسیون های کشتی مقدونیه و روسیه به حساب فدراسیون ایران منظور خواهد شد، کشتی گیران می توانند برای اعزام شخصی تا ۲۴ شهریور اقدام کنند. بدیهی است اسامی نفراتی که تا تاریخ یاد شده آمادگی خود را اعلام نکنند از سیستم آتنا حذف شده و امکان حضور شخصی آنها در مسابقات فوق میسر نخواهد بود.