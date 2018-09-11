به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار با ستاد اجرایی موکب ۱۰۸۰ حرم مطهر در پیادهروی اربعین، جابر بن عبدلله انصاری را اولین زائر اربعین تاریخ دانست و اظهار داشت: تاریخ برای درس آموزی به زائران اربعین اخلاص، صفا و الگوی زیارت جناب جابر را بیان فرموده است.
وی هدف از موکبداری را تسهیل امور برای زائرین آیین پیادهروی اربعین توصیف کرد و عنوان داشت: اصالتهای پیادهروی اربعین که حقیقت معرفت به امام حسین علیهالسلام و قیام عاشورا است باید حفظ شود.
امامجمعه قم موکب داری و پذیرایی از زائران اربعین را هنر ولایی و دینی توصیف کرد و گفت: موکب داران از این هنر عاشورایی صیانت کنند.
آیتالله سعیدی با تأکید بر اینکه مواکب حدود و حقوق یکدیگر را حفظ کنند، ابراز داشت: انشا الله اربعین امسال نیز مواکب گوناگونی از همه کشورها برادرانه به زائران اربعین خدمترسانی خواهند کرد.
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