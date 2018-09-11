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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

آیت الله سعیدی:

موکب‌داری هنر ولایی و دینی است/ تأکید بر حفظ اصالت‌های اربعین

موکب‌داری هنر ولایی و دینی است/ تأکید بر حفظ اصالت‌های اربعین

قم - تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) موکب‌داری و پذیرایی از زائران اربعین را هنر ولایی و دینی توصیف کرد و گفت: موکب داران از این هنر عاشورایی صیانت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در دیدار با ستاد اجرایی موکب ۱۰۸۰ حرم مطهر در پیاده‌روی اربعین، جابر بن عبدلله انصاری را اولین زائر اربعین تاریخ دانست و اظهار داشت: تاریخ برای درس آموزی به زائران اربعین اخلاص، صفا و الگوی زیارت جناب جابر را بیان فرموده است.

وی هدف از موکب‌داری را تسهیل امور برای زائرین آیین پیاده‌روی اربعین توصیف کرد و عنوان داشت: اصالت‌های پیاده‌روی اربعین که حقیقت معرفت به امام حسین علیه‌السلام و قیام عاشورا است باید حفظ شود.

امام‌جمعه قم موکب داری و پذیرایی از زائران اربعین را هنر ولایی و دینی توصیف کرد و گفت: موکب داران از این هنر عاشورایی صیانت کنند.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر این‌که مواکب حدود و حقوق یکدیگر را حفظ کنند، ابراز داشت: انشا الله اربعین امسال نیز مواکب گوناگونی از همه کشورها برادرانه به زائران اربعین خدمت‌رسانی خواهند کرد.

کد مطلب 4400482

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