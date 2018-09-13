به گزارش خبرنگار مهر، وزارت بهداشت، در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در خصوص مشارکت بخش غیردولتی در طرح های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری، در نظر دارد ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی را به روش BLT از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار کند.

میزان سرمایه گذاری لازم جهت ساخت و تجهیز خوابگا ه های دانشجویی در یکی از مناطق ۱۰ گانه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور به میزان یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال است.

دوره ساخت و تجهیز حداکثر ۲۴ ماه است.

حداقل دوره بازگشت سرمایه: دوره بازپرداخت بر اساس مدل و حجم سرمایه گذاری حداکثر ۲۰ سال است.

شرایط سرمایه گذار نیز در این فراخوان اعلام شده است.

شرکت سرمایه گذار باید ثبت شده در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران باشد.

توانمندی مالی لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت و تجهیز خوابگاه های دانشجویی به میزان حداقل مورد اشاره را داشته باشد.