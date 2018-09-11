آخرین وضعیت بنای جایگزین پلاسکو/چرا دربارغ ملی بسته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در نشست خبری کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران که به عملکرد یک ساله این کمیسیون اختصاص داشت گفت: در کمیته معماری شورای شهر تهران زیرمجموعه کمیسیون شهرسازی و معماری موارد متعددی طی یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به پیگیریهای این کمیته برای اجرای مصوبه خانه معمار که مربوط به شورای قبل است اشاره کرد که بر اساس این مصوبه قرار بود خانه استاد لرزاده در منطقه ۷ به خانه معمار تبدیل شود.
وی افزود: متاسفانه برخلاف مصوبه شورای قبل و در دو سال اخیر در شهرداری تهران این موضوع محقق نشد و در پیگیریهایی که جدیدا انجام شده است پیشبینی میشود به زودی خانه استاد لرزاده به خانه معمار تبدیل و از این فضا استفاده شود.
اعطا تصریح کرد: در کمیته معماری نشستهای مفصلی با حضور مهندسان مشاور برگزار شده و از نقطه نظرات آنها برای این حوزه استفاده میشود که بسیاری از این نقطهنظرات تبدیل به مستندسازی شده است و در آینده میتوان از آنها به نحو مطلوب استفاده کرد.
ایجاد پلازا مقابل موزه سینما
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد : بحث توسعه فضای همگانی به واسطه ساخت پلازا را در دستور کار داریم که مطالعات آن در سه ماهه گذشته انجام شده است، قرار است فضاهایی که پتانسیل لازم را دارند شناسایی شده و به عنوان فضاهای فعال شهری به پلازا تبدیل شوند که پلازای مقابل موزه سینما یکی از مکان هایی است که این طرح در آن اجرایی می شود .
وی در ادامه به طرح جایگزین مصوبه برجباغات اشاره کرد و گفت: ما شهرداری تهران را طی یک طرح الزام به ارائه طرحی جایگزین در این بخش کردهایم که پیشبینی میشود طی یکی دو هفته آینده این موضوع در صحن شورا تسریع و به پایان برسد.
وی گفت: همچنین ما شهرداری تهران را ملزم به ارائه برنامه عملیاتی ایمنسازی ساختمانهای بلندمرتبه کردهایم و شهرداری ۶ ماه فرصت داشت تا این لایحه را به شورا ارائه کند که بر اساس زمانبندی ۵ ماه از این فرصت البته به دلیل بیثباتی مدیریت شهری سپری شده است و امیدواریم با ثبات مدیریتی در شهرداری تهران و بویژه در معاونت شهرسازی در اسرع وقت این لایحه در اختیار شورا قرار بگیرد.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: همچنین ارائه گزارش میزان طرح تفصیلی که در تاریخ ۲۸ آذر ۹۶ در شورای شهر به تصویب رسید و شهرداری ملزم به ارائه این گزارش شد، هنوز به سرانجام نرسیده است که امیدواریم این موضوع هر چه زودتر توسط شهرداری تهران پیگیری و اجرا شود.
اعطا افزود: یکی از موضوعاتی که در طول یک سال گذشته در کمیسیون معماری مورد توجه قرار گرفت بحث مرکز آموزش درجهداری ۰۶ بود که اگر ورود کمیسیون نبود این موضوع سرنوشت دیگری پیدا میکرد که با پیگیریهای کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیته مربوطه این موضوع به گونهای پیش رفت که متوقف شد تا بتوانیم در اینده تصمیمگیری در این بخش انجام بدهیم تا تاثیرات مخربی در منطقه نگذارد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در کمیته معماری مورد توجه قرار گرفته موضوع بافتهای تاریخی است که البته در سال اول ما به طور کامل به این موضوع نرسیدیم اما در سال دوم این موضوع را در دستور کاری خود قرار دادهایم.
باغی که در آن ساخت و ساز نشود به درد سیزده به در می خورد
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به نتایج اجرای مصوبه برج باغات طی یک دهه اخیر در شهر تهران گفت: برای حدود ۴۳۰ قطعه زمین در یک دهه گذشته پروانه صادر شد که به ازای ۱۰۰ پروانه در این خصوص ۱۳۰ هکتار از باغات تهران به زیر ساخت رفت و عوارض ناشی از محل صدور پروانهها در این مدت یک درصد از درآمدهای صدور پروانه شهرداری تهران بوده است که این موضوع از جهات بسیاری قابل بررسی قرار دارد.
اعطا گفت: در نهایت و با توجه به شرایط نابسامان در حوزه مالی شهرداری تهران تلاشی را نیز برای حفظ باغات و صیانت از آنها صورت گرفت که در این زمینه باید تمهیداتی برای مشارکت صاحبان باغات انجام میشد و بر همین اساس شورای شهر تهران در مرحله ابتدایی اقدام به لغو مصوبه برجباغات و در نهایت از شهرداری تهران خواستیم پیشنهادات خود را برای جایگزین این طرح به شورا ارائه کند.
وی گفت: در پیشنهاد جایگزین شهرداری تهران در بحث مصوبه برج باغات به موضوعات مختلفی از جمله تشویقات، فضای کاربردی و جلوگیری از ساخت و ساز در بحث باغات اشاره شده است و امیدواریم با تصویب پیشنهاد شهرداری در بحث باغات بتوانیم به نحو مطلوبتر از آن استفاده کنیم.در پیشنهاد جدید شهرداری تهران ماکسیسم تراکم در باغات ۸۰ درصد است که در مقایسه با مدیریت سابق که این عدد به ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصد رسید قابل توجه است. ضمن اینکه در پیشنهاد جدید قطع اشغال، طبقات و زیرزمین به طور محسوس کاهش پیدا کرده است.قطعا این پیشنهاد باعث تخریب باغات نمیشود ضمن اینکه ما باید بتوانیم در بحث ساخت و ساز در باغات نیز از روشهای جدید استفاده کنیم. ضمن اینکه در این بستر به دنبال جذب سرمایهگذار در باغات خواهیم بود.
وی با اشاره به دیدگاهی که معتقد است نباید هیچ ساخت و سازی در باغ ها صورت بگیرد به شوخی گفت : باغی که در آن ساخت و ساز نشود به درد سیزده به در می خورد .
اعطا با بیان اینکه پیشبینی میشود طی یک دو هفته دیگر پیشنهاد لایحه شهرداری به شورا ارسال شود گفت: کار کارشناسی در این خصوص در شورا زمان نخواهد برد و ما بعد از تصویب این لایحه در صحن شورا آن را برای تایید به شورای عالی شهرسازی ارسال خواهیم کرد.
رییس دانشگاه تهران به شورا می آید
وی همچنین در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: در این زمینه تعدادی از این اهالی نسبت به این طرح معترض بودند و ما نیز با توجه به اعتراض شهروندان بنا را در این گذاشتیم که جلسهای را با حضور رئیس دانشگاه جلسهای را در صحن شورا برگزار کردیم و در این خصوص تبادل نظر انجام بگیرد.
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: پیش از حضور رئیس دانشگاه تهران نیز ما جلساتی را با ذینفعان و اهالی دانشگاه تهران برگزار خواهیم کرد تا موضوع کاملا روشن و شفاف شود و ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به رعایت حقوق آنها و انتقال مشکلات آنها هستیم.
اعطا گفت: قرار بود رئیس دانشگاه تهران هفته آینده در صحن شورا حاضر و درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران بحث و تبادل نظر شود که این موضوع به تعویق افتاده و هم اکنون ما اعتراضات مردمی را در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آینده در خصوص طرح توسعه دانشگاه تهران با حضور رئیس این دانشگاه تصمیمگیری خواهیم کرد.
وی در گفت: در بحث توسعه دانشگاه تهران چند موضوع مورد توجه باید قرار بگیرد. یکی اینکه تبدیل بافت مسکونی به فضای آموزشی و همچنین بحث بارگیری و تراکم که این موارد مورد انتقاد اهالی منطقه نیز قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص پلاسکو نیز توضیح داد : هر روز گزارش تازه ای در خصوص میزان مقصران این حادثه به شورا می رسد اما در خصوص مجوز های لازم برای ساخت بنای جایگزین ، ۲ هفته پیش نقشه های گودبرداری ها به شهرداری ارائه شد و به زودی بقیه نقشه های نیز ارائه می شود .
او ادامه داد: در حال حاضر پی ساختمان قدیم در حال تخلیه است .
فردی که خودسوزی کرد چه مشکلی در حوزه شهرسازی داشت؟
در این جلسه زهرا نژادبهرام با اشاره به پیگیریهای کمیسیون شهرسازی و معماری درباره پرونده فردی که هفته پیش در مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرد و در نهایت درگذشت اظهار کرد: این پرونده مربوط به دوره مدیریت قبلی است.
وی تصریح کرد: با توجه به تغییر کاربری ملک این فرد، مدیریت قبلی پیشنهاد میدهد که رضایت ذینفعان را به دست بیاورد و همچنین با توافق بر ارائه مبلغ مورد نظر میتواند ملکش را تغییر کاربری بدهد.
نژادبهرام گفت: این فرد پس از ارائه توافق ذینفعان و جلب موافقت شورای معماری - شهرسازی، برای دریافت سند اقدام میکند و شهرداری در دوره جدید با توجه به فوت یکی از ذینفعان از فرد میخواهد که رضایت ذینفعان را تجدید کند و در این اقدام ورثه نمیپذیرند و تمایلی به تغییر کاربریشان نمیدهند و این امر منجر میشود که اتفاق ناخوشایندی رخ دهد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: سوالی که مطرح است که چرا در دوره قبل مدیریت شهری پس از دریافت مبلغ مورد نظر و پذیرش شورای معماری - شهرسازی، اقدامات این فرد بینتیجه مانده و علت این تاخیر چه بوده است؟ که چرا پایان کار در دوره قبل صورت نگرفته است؟
وی در ادامه نشست خبری با اشاره به موضوع بافت فرسوده و اهمیت و نوسازی آن بیان کرد: در این زمینه ستاد بازآفرینی شهر تهران فعالیتهای متعددی را درخصوص نوسازی و با حمایت دولت در دستور کار خود قرار داده است.
نژادبهرام با اشاره به فعالیت ۲۲ ستاد بازآفرینی در مناطق به ریاست شهرداران مناطق بیان کرد: منطقه ۱۰ بیشترین بافت فرسوده و بیشترین نوسازی را داشته است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در فرآیند نوسازی ساختمانهای فرسوده باید تشویقات و تسهیلاتی در اختیار شهروندان قرار بگیرد گفت: یکی از مواردی که در بحث نوسازی بافتهای فرسوده مشکلساز است سندهای قولنامهای و وقفی برخی از املاک است.
وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است که هفته گذشته نیز در منطقه مربوطه جلسهای با نمایندگان مجلس برگزار شد و قرار شد نمایندگان جلسهای را نیز با وزیر علوم درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران داشته باشند و در نهایت ما به یک جمعبندی در این زمینه برسیم.
نژاد بهرام همچنین درخصوص وضعیت گود رها شده برج میلاد گفت: در این زمینه نامهنگاریهایی به ناجا و با توجه به ادعای آنها درخصوص حقوق مکتسبه در این زمینه دارند شده است و در واقع ما نگرانیهای خود را در زمینه رها شدن این گود به آنها اعلام کردهایم که البته جلساتی در این زمینه برگزار شده و امیدواریم هر چه زودتر تکلیف این برج رها شده مشخص شود.
نژادبهرام در مورد بسته شدن درهای باغ ملی به روی مردم گفت: شهرداری در حوزه باغ ملی هزینههای زیادی کرده تا مردم از این فضا استفاده کنند اما هر از چندگاهی به بهانههای مختلف درهای آن را می بندد و متاسفانه باید اعلام کنم که دستگاههای اجرایی تعهدات قبلی خود را در زمان اجرا فراموش میکنند و تمام سعی خود را خواهند داشت تا مشکل ایجاد کنند.
نظر شما