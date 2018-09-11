کاهش دمای هوا در شهرکرد/ دما به ۵ درجه سانتی گراد رسید

شاهر خ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در شهرکرد به پنج درجه سانتی گراد رسیده است.

وی بیان کرد: علت کاهش دمای هوا، مستقر شدن توده هوا در این استان است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روزآینده ازسطح منطقه است.

وی بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق با غبار رقیق و گاهی با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای روزهای پایانی هفته روند کاهش نسبی دما انتظار می رود.