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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کاهش دمای هوا در شهرکرد/ دما به ۵ درجه سانتی گراد رسید

کاهش دمای هوا در شهرکرد/ دما به ۵ درجه سانتی گراد رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهر خ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به  کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در شهرکرد به پنج درجه سانتی گراد رسیده است.

وی بیان کرد:  علت کاهش دمای هوا، مستقر شدن توده هوا در این استان است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روزآینده ازسطح منطقه است.

وی بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی مناطق با غبار رقیق و گاهی با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای روزهای پایانی هفته روند کاهش نسبی دما انتظار می رود.

کد مطلب 4400560

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    نظرات

    • محمدجواد IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
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      شروع بارش های پاییزی استان چهارمحال وبختیاری

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