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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

نشان «خورشید تابان» ژاپن به استاد دانشگاه شریف اهدا شد

نشان «خورشید تابان» ژاپن به استاد دانشگاه شریف اهدا شد

نشان «خورشید تابان» به همراه نقش گل از سوی دولت ژاپن به پاس فعالیت های فرهنگی و علمی به رضا یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در مراسمی که در سفارت ژاپن در تهران برگزار شد نشان خورشید تابان از سوی دولت ژاپن به رضا یوسفی استادیار مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف اعطا شد.

این جایزه اردیبهشت ماه سال جاری به ایشان تعلق گرفت و وی تنها ایرانی است که موفق به دریافت نشان خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل (کیوکو جیتسو شوجوشو به زبان ژاپنی) شده است.  

این عضو هیات علمی دانشگاه شریف دارای سمت های مختلف از جمله رئیس کانون دانش آموختگان ژاپن در ایران بوده که این کانون از جمع ایرانی هایی که با دریافت بورس دولت ژاپن در این کشور درس خوانده اند تشکیل شده است.

وی همچنین رایزن فرهنگی و فناوری علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن بوده است.

کد مطلب 4400566

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