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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۳۰درصد مدارس کهگیلویه و بویراحمدغیراستاندارد هستند

۳۰درصد مدارس کهگیلویه و بویراحمدغیراستاندارد هستند

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۰ درصد مدارس کهگیلویه و بویراحمد غیراستاندارد بوده و نیازمند تخریب یا بازسازی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی زارع پور افزود: همچنین پنج درصد از مدارس استان استیجاری هستند.

وی بیان داشت: ۱۵ مدرسه ابتدایی زیر ۱۰ دانش آموز در این استان در مناطق روستایی وجود دارد.

زارع پور افزود: همچنین ۱۵ باب مدرسه یک دانش آموزی، ۱۱۸ باب مدرسه دو دانش آموزی، ۱۱۵ باب مدرسه سه دانش آموزی، ۱۱۲ باب مدرسه چهار دانش آموزی، ۱۰۹ باب مدرسه پنج دانش آموزی، ۸۸ باب مدرسه شش دانش آموزی، ۷۶ باب مدرسه هفت دانش آموزی، ۵۸ باب مدرسه هشت دانش آموزی، ۵۴ باب مدرسه ۹ دانش آموزی و ۳۰ باب مدرسه ۱۰ دانش آموزی در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: در مجموع تعداد این مدارس ۷۷۵ باب است که به دلیل بالا بودن هزینه های تحصیل دانش آموزان باید تجمیع شوند.

کد مطلب 4400596

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