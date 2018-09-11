به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌ اوغلو وزیر خارجه ترکیه که برای حضور در نشست سه‌جانبه با همتایان رومانیایی و لهستانی خود به بخارست سفر کرده است، در کاخ کوتروچنی با «کلاوس ورنر یوهانیس» رئیس‌جمهوری رومانی نیز دیدار و گفتگو کرد.

در جریان این دیدار «تئودور ملشکانو» و «یاسک چاپوتوویچ» وزیران خارجه رومانی و لهستان نیز حضور داشتند.

چاوش‌ اوغلو پیش از این دیدار در کاخ پارلمان رومانی با «لیویو دراگنا» رئیس مجلس نمایندگان این کشور نیز دیدار کرد.

در این دیدارها علاوه بر بحث و گفتگو درباره روابط دوجانبه، مباحث اصلی چهارمین اجلاس وزیران خارجه ترکیه، رومانی و لهستان درباره موضوعات سیاسی و نظامی میان ۳ کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

انتظار می رود در اجلاس وزیران امور خارجه ترکیه، رومانی و لهستان که قرار است تا ساعاتی دیگر در بخارست برگزار شود، تصمیمات اتخاذ شده در نشست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در بروکسل در ماه جولای سال جاری و نیز تحولات امنیتی مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.