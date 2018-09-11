ادامه بزرگراه «صیاد شیرازی» به «ارتش» ابتدای مهر بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی استقبال از مهر که با حضور مسئولین پلیس راهور، آموزش و پرورش، تاکسیرانی و اتوبوسرانی، معاونان، مدیران و شهرداران نواحی منطقه یک و دیگر اعضا برگزار شد با بیان خبر فوق اظهار داشت : این مسیر از محورهای شریانی درجه اول منطقه یک تهران است که از انتهای بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بلوار شهید اوشانی به طول یک هزار و ۸۰۰ متر و عرض ۳۵ متر ادامه و در انتها به بزرگراه ارتش متصل می شود و ترافیک محله های اراج، ازگل و شمال شرق تهران را بهبود می بخشد.

شهردار منطقه یک تهران همچنین اتخاذ تدابیر ترافیکی برای روان سازی تردد وسایل نقلیه در مهرماه را وظیفه همه ارگان های مربوطه دانست و گفت: در مهر ماه حجم ترافیکی معابر افزایش می یابد که باید تدابیر لازم از جمله نصب تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی ، اجرای طرح های یکطرفه یا دو طرفه کردن معابر ، استقرار پلیس راهور در سطح شهر به خصوص در نقاط پر ترافیک و... اجرا شود و وضعیت ترافیکی قابل کنترل شود و شهروندان بتوانند فرزندان خود را با آرامش بیشتری به مراکز آموزشی برسانند.

تاجیک اسماعیلی استقرار دو منطقه پلیس راهور در منطقه یک را از دیگر اقدامات موثر در ساماندهی ترافیکی شمال تهران دانست و گفت: محدوده منطقه یک به دلیل وسعت خود نیازمند استقرار نیروهای بیشتر راهور در منطقه است که بر همین اساس ساختمان جدیدی در غرب منطقه به پلیس راهور واگذار شد تا بتوانند با دو منطقه ی راهور ، ۱ و ۲۷ در شمال تهران فعالیت کنند.

وی گفت: ترافیک محدوده شمیران به دلیل بافت کوچه باغی و تراکم بالای بارگذاری در این منطقه ، یکی از معضلات شهر تهران است که تنها با توسعه شبکه حمل و نقل ریلی قابل ساماندهی است که در این زمینه ،اقداماتی در خصوص ادامه خط سه مترو از تجریش به خط ۱۰ و خیابان ولیعصر (عج) در حال بررسی است .