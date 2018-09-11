اهتمام جدی مدیریت شهری پاکدشت به توسعه فضای سبز شهری

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پازوکی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید علی اکبر خراسانی، مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران از پروژه های شهر پاکدشت در جمع خبرنگاران گفت: پروژه های عمرانی و فضای سبز به منظور بهینه سازی نمای بصری شهر و در راستای توسعه فضای سبز، کاشت نهال در مناطق سه گانه شهرداری پاکدشت در نقاط مختلف شهر بصورت گسترده آغاز شده است.

وی افزود: از شهروندان پاکدشت تقاضا دارم، با شهرداری این شهر در امر کاشت نهال مشارکت داشته و در حفظ و نگهداری آن ها کوشا باشند.

شهردار پاکدشت اضافه کرد: طرح توسعه فضای سبز شهری توسط واحد فضای سبز و با همکاری مناطق سه گانه در حال اجرا است از بلوار امام رضا(ع) آغاز و در تمام سطح شهر امتداد خواهد یافت.

پازوکی گفت: توسعه و گسترش فضای سبز نقش و تاثیر بسزایی در افزایش شادابی و نشاط در جامعه داشته و می‌تواند موجب آرامش خاطر شهروندان باشد.

وی افزود: شهرداری پاکدشت به همین منظور در تلاش برای توسعه فضای سبز در شهر بوده تا بتواند محیطی سالم و شاداب برای شهروندان فراهم آورد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران نیز در این بازدید گفت: حجم بالای پروژها نشان از مدیریت شهری قوی در پاکدشت دارد.

علی اکبر خراسانی همچنین از پروژه های در دست احداث شهرداری پاکدشت بازدید کرد.