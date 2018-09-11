زائران اربعین به بهداشت فردی توجه جدی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت پورفتحی اظهار داشت: سلامت زائران از موضوعات مهمی است که همه ساله مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز امسال نیز با تمام امکانات برای ارائه خدمات درمانی به زائران حسینی از آمادگی کامل برخوردار است.

دکتر پورفتحی از زائران و کسانی که در موکب ها به ارائه خدمات می پردازند درخواست کرد: برای جلوگیری از بیماری های واگیردار و ویروسی از دست دادن خودداری کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ضروری است در موکب ها مواد ضدعفونی کننده دست تهیه و استفاده شود، گفت: همچنین بهترین و آسان ترین روش برای ضدعفونی کردن دست ها استفاده از الکل می باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اضافه کرد: بهداشت فردی یکی از موضوعات مهمی است که زائران باید به آن توجه کنند چرا که یک ویروس ساده می تواند به آسانی در بین افراد گسترش یابد.

وی اظهار داشت: بیشترین تلاش ما در بخش بهداشت و درمان جلوگیری از ابتلای زائران به بیماری های ویروسی همچون وبا می باشد که امیدواریم امسال نیز همچون سال های گذشته این موضوع به خوبی مدیریت شود.

پورفتحی از زائران در خواست کرد: به طور حتم پس از اجابت مزاج دست های خود را شسته و ضدعفونی کنند.

وی یادآور کرد: سال گذشته ارائه خدمات درمانی در مرز خسروی بر عهده این دانشگاه بود و بعد از آن نیز گروه این دانشگاه به مدت ۲۰روز در کرمانشاه مستقر شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطرنشان کرد: تا به امروز از سوی مرکز پیشگیری حوادث کشور تقسیم بندی دانشگاه های علوم پزشکی برای ارائه خدمات اعلام نشده و مشخص نیست که این دانشگاه با چه تعداد نیرو و آمبولانس و در کدام محل به ارائه خدمات خواهد پرداخت.