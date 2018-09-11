نشست مدیران کل اموربانوان استانداریهای کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران کل امور بانوان استانداری سراسر کشور، دهیاران زن، مشاورین دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان به مدت دو روز در ارومیه آغاز بکار کرد.

در این ۲ روز حاضرین در جلسه از مرکز آموزش و اشتغال زنان سرپرست خانوار، پارک علم و فن اوری، کارخانه سنگ پارسیان، فعالیتهای جهاد کشاورزی، شرکت آنیل طب، کلیسای ننه مریم و تفرجگاه بند ارومیه بازدید می کنند.

تبادل نظر و بررسی روند فعالیتها و اقدامات در دست اجرای دفاتر استانی، ارائه گزارش از روند عملیاتی سازی اعتبارات نیم درصد اعتبارات بند "ک" تبصره ۱۲، ارائه گزارش ویژه در زمینه اجرایی سازی مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه همراه با گزارش کارشناسان ستاد، ارائه گزارش فرایند اجرایی سازی ۳۰ درصد انتصابات مدیران زن، ارائه گزارش مشاور امور بانوان وزارت نیرو و مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی، سخنرانی استاندار آذربایجان غربی و ارائه گزارش اجرایی سازی مصوبات اولین نشست سراسری همراه با جمعبندی نشست از برنامه های این نشست ۲ روزه است.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده روز سه شنبه در جمع مدیران کل امور بانوان استانداری سراسر کشور در ارومیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افزود: تعداد زنان سرپرست خانوار بالا، مطالعه برخی شاخصها و وجود تنوع ادیان مذاهب مختلف در این استان و برخی شاخصهای دیگر موجب شد تا این استان به عنوان میزبان این نشست انتخاب شود.

فریبا نظری پور کیایی با بیان اینکه این نشست می تواند موجب جلب توجه بیشتر اذهان به این استان و مشکلاتحوزه بانوان آن شود ادامه داد: به علت صرفه جویی در هزینه های اضافه تعداد از همکاران این بخش نتوانستند در این نشست حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه موضوع صرفه جویی در ۶ ماه گذشته بیشتر مد نظر بوده هرچند در برخی موارد محقق نشده است اضافه کرد: محور اقتصادی بودن این نشست به علت مسائل اقتصادی موجود مهمترین هدف از برگزاری آن است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اذربایجان غربی نیز در این نشست تعداد بانوان استان را یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۹۰۰ هزار نفر از کل جمعیت استان اعلام و خاطرنشان کرد: تعداد بانوان باسواد آذربایجان غربی یک میلیون و ۸۲ هزار و ۳۶۹ و بانوان بیسواد ۳۴۷ هزار و ۷۴۹ نفر است.

وی با بیان اینکه تعداد بانوان سرپرست خانوار ۹۵ هزار و ۲۱۴ نفر و تعداد تعاونی های فعال زنان ۶۰ مورد است بیان کرد: تعداد زنان عضو هیئت علمی دانشگاههای استان ۴۶۷نفر، زنان متخصص و فوق تخصص ۲۹۳، منتخبین شوراهای اسلامی زن ۳۶ نفر روستایی و ۱۴ نفر شهری است.

وی افزود: تعداد سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده ۴۶ ، تعداد مدیر زن ارشد استانی یک نفر و تعداد مدیران و معاونین زن استان نیز ۵۰ نفر است.